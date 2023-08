Vertragshilfe24 – Lebensversicherungen haben zu hohe Kosten.

Die BaFin mahnt zu hohe und intransparente Kosten bei Lebensversicherungen an. Was Kunden wissen sollten.

Wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) so deutlich wird, sollte man genau hinhören. Sie hat untersucht, welche Kosten in welcher Höhe die Versicherungen für ihre Angebote von den monatlichen Beiträgen abziehen. Das erschreckende Ergebnis: In vielen Fällen sind diese Kosten viel zu hoch und hinzu kommt, dass für viele Verbraucher gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, um welche Kosten es sich handelt. Experten aus der Praxis wird dies hingegen weniger verwundern. Sie machen regelmäßig die Erfahrung, dass Kunden einer Lebensversicherung nicht einmal wissen, dass von ihren monatlichen Beiträgen ein beträchtlicher Teil für die Kosten der Versicherung abgezogen wird. Das ist besonders bitter, weil es falsche Hoffnungen hinsichtlich der Funktionsweise der Versicherung und der zukünftigen Auszahlungen weckt.

Diese Kosten berechnen Lebensversicherungen.

Doch welche Kosten berechnet die Versicherung überhaupt? Hierzu zählen beispielsweise Abschlusskosten, Verwaltungskosten und eventuell sogenannte Stückkosten. Besonders ärgerlich: Der Gesetzgeber macht keine Vorgaben zur Höhe der Kosten. Die Versicherungen selbst können entscheiden, welche Summe sie für notwendig erachten. Sie müssen lediglich in einem Informationsblatt auf die Kosten der Lebensversicherung hinweisen. Doch verständlicherweise liest kaum ein Verbraucher das Kleingedruckte vollständig vor dem Vertragsabschluss. Ob die Versicherung also zwei, vier oder zehn Prozent Kosten veranschlagt, bleibt ihr überlassen. Für die Kunden macht es jedoch einen gewaltigen Unterschied, welcher Anteil ihrer Einzahlungen überhaupt zur Erwirtschaftung der Rendite investiert wird.

Experten empfehlen die Rückabwicklung der Lebensversicherung.

Unabhängige Experten raten daher Verbrauchern und Unternehmen genau zu prüfen, ob ihre Lebensversicherung wirklich das halten kann, was sie sich von ihr versprechen. Der ehemalige Vorsitzende des Bundes der Versicherten Axel Kleinlein oder Wirtschaftsprüfer Hans-Joachim Schlimpert sind Stimmen, die bereits seit längerer Zeit vor den Nachteilen einer Lebensversicherung warnen. Dennoch weisen beide darauf hin, dass vorschnelle Entscheidungen die finanzielle Benachteiligung unwiderruflich besiegeln könnten. Das ist insbesondere bei Verkauf oder Kündigung der Lebensversicherung der Fall, weil man hierdurch alle Ansprüche verliert. Der Rat der Fachleute ist deshalb, die Rückabwicklung der Lebensversicherung zu prüfen.

Vertragshilfe24: Professionelle Hilfe bei der Rückabwicklung der Lebensversicherung.

Um die besten Ergebnisse zu erhalten und möglichst viel Geld zu retten, sollte man sich unbedingt gründlich informieren und von Experten unterstützen lassen. Wer erfahren möchte, ob er eine Rückabwicklung der Lebensversicherung vornehmen lassen kann, erhält darauf innerhalb weniger Minuten mit diesem kostenlosen Vertragsrechner die Antwort:

https://vertragshilfe24.de/rechner/

Weitere Informationen zu den hohen Kosten einer Lebensversicherung und den Auswirkungen für Sparer erhalten interessierte Verbraucher in diesem Beitrag der Vertragshilfe24:

https://vertragshilfe24.de/lebensversicherungen-zu-hohe-kosten/

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

