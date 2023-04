Vertragshilfe24 – Private Rentenversicherung rückabwickeln

Die Rückabwicklung einer privaten Rentenversicherung ist laut Vertragshilfe24 oft die beste Wahl, um das investierte Geld zu retten.

Kann man mit einer privaten Rentenversicherung klug vorsorgen?

Die Politik hat viele Jahre dafür geworben und Millionen von Anlegern überzeugt: Die gesetzliche Rente wird zu gering ausfallen, um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Einfache Abhilfe sollten solide aufgestellte private Rentenversicherungen sein. In die prominentesten Produkte, die Riester- und die Rürup-Rente, investierten daraufhin viele Menschen. Angetrieben von der Hoffnung, dass die Versprechen sich bewahrheiten und die Rentenlücke problemlos geschlossen werden kann. Was jedoch in den Anfangsjahren gekonnt vermieden wurde, war eine detaillierte Aufklärung über die Risiken dieser Anlageform. Möglicherweise gut gemeint, war in jedem Fall nicht gut gemacht. Denn mit einer verbraucherfreundlichen Politik hätten sich viele kleine Anleger eine riesige Enttäuschung erspart.

Garantiezins für private Rentenversicherungen seit Jahren gesunken.

Was wohl den wenigsten bewusst war, wird nun zum Risiko für den Wohlstand im Alter. Ob die Auszahlungen wie erhofft erfolgen, hängt ganz entscheidend vom Garantiezins ab. Dieser wird durch die Politik jährlich neu festgelegt und jeder, der das allgemein Zinsniveau der letzten Jahre kennt, kann sich die Konsequenzen ausmalen. Ohnehin spärliche 1,25 Prozent jährliche Verzinsung (Jahr 2015) sind ab dem 1. Januar 2022 auf 0,25 Prozent geschrumpft. Selbst wenn die Zinsen aktuell steigen und auch der Garantiezins eventuell angehoben werden sollte, ergibt sich eine enorme Differenz zur Inflationsrate. Und damit noch nicht genug. Die Verzinsung erfolgt nur auf den Sparanteil. Dass dieser in vielen Fällen bereits ein Drittel geringer ausfällt als die Einzahlungen, wurde ebenfalls gerne unter den Tisch fallen gelassen. Die übrigen Einzahlungen behält die Versicherung ganz selbstverständlich, um die eigenen Kosten zu decken.

Verbraucherschützer warnen: Auch alte Verträge sind betroffen.

Wer sich aktuell in Sicherheit wähnt, weil sein Vertrag bereits seit mehr als zehn Jahren läuft, sollte jetzt besonders vorsichtig sein. Richtig ist: Es gibt Verträge, die einen Bestandsschutz bieten. Doch wenn die Versicherungen behaupten, dass dies allgemein für alle Verträge gilt, so ist das nicht zutreffend. Nachdem die Bundesregierung den Garantiezins 2022 erneut gesenkt hatte, warnte Verbraucherschützer Axel Kleinlein davor, dass bei einer Reihe von Vertragsmodellen der Garantiezins zum Auszahlungszeitpunkt gelte. Im schlimmsten Fall heißt das für Verbraucher, dass sie von einem hohen Garantiezins ausgehen, bei Fälligkeit jedoch von einer wesentlich geringeren Verzinsung überrascht werden.

Vertragshilfe24 unterstützt bei Rückabwicklung der privaten Rentenversicherung.

Auch das Portal Vertragshilfe24 hat frühzeitig vor diesen Entwicklungen gewarnt und setzt sich für den Schutz betroffener Verbraucher ein. Ein professioneller Dienstleister kann in vielen Fällen eine private Rentenversicherung rückabwickeln. Das eröffnet die Möglichkeit, mehr Geld zu erhalten, als beim Halten des Vertrages realistisch ist. Wichtig ist: Verbraucher sollten sich vorab unabhängig informieren lassen. Seriöse Anbieter prüfen, ob eine Rückabwicklung möglich ist und führen diese nahezu kostenfrei durch. Ob die Voraussetzungen für eine Rückabwicklung einer privaten Rentenversicherung gegeben sind, lässt sich beispielsweise mit dem kostenlosen Rechner der Vertragshilfe24 in wenigen Minuten ermitteln:

https://vertragshilfe24.de/private-rentenversicherung-rueckabwickeln/

https://vertragshilfe24.de/

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

