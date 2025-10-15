VIB Vermögen gewinnt weiteren Mieter für GreenBiz Park Erding und startet nächste Bauphase

Die VIB Vermögen AG („VIB“), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat mit der Sonima GmbH – einem Unternehmen der pfenning-Gruppe – einen weiteren Mieter für ihre Projektentwicklung GreenzBiz Park Erding gewonnen.

Der Vertrag über die Anmietung einer kompletten Neubauhalle sowie weiterer Büroflächen von zusammen rund 17.000 Quadratmetern wurde jüngst unterzeichnet. Heute erfolgte der erste Spatenstich für die Neubauhalle, in die VIB 26 Millionen Euro investiert und die im zweiten Quartal 2026 bezugsfertig sein soll. Schon im Vorgriff auf den Bezug der Neubauflächen nutzt der Mieter vorübergehend 10.000 Quadratmeter bereits realisierter Light Industrial-Flächen im GreenBiz Park.

Auf dem 215.000 Quadratmeter großen Areal im GreenBiz Park will die VIB insgesamt drei Bürogebäude und fünf Immobilien für Nutzer aus dem Bereich Light Industrial entwickeln. Zusammen genommen sollen Mietflächen von rund 82.000 Quadratmetern entstehen. Davon sind etwa 15.700 Quadratmeter für Büro-, Labor- und Serviceflächen sowie 66.300 Quadratmeter für Produktion und Lager vorgesehen. Für den GreenBiz Park strebt die VIB eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Im Dezember 2024 war die erste Gewerbeimmobilie im GreenBiz Park fertiggestellt worden. Mit den bisherigen Abschlüssen sind rund 70 Prozent der geplanten Projektierung erfolgreich vermietet.

„Dass wir noch vor dem Spatenstich das gesamte Neubau-Modul an die Sonima GmbH vermietet haben, zeigt das enorme Potenzial, das in diesem Standort steckt“, betont Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG.

„Als Spezialist für individuelle Light Industrial- und Supply-Chain-Lösungen haben wir im GreenBiz Park in Erding ideale Voraussetzungen vorgefunden, um unser Standort-Netzwerk strategisch zu erweitern. Am neuen Standort können wir unseren Kunden vielfältige Dienstleistungen von der Lagerung und Produktionsversorgung bis hin zum globalen Versand von Fertigwaren und Ersatzteilen bieten“, so Georg Lammers, Geschäftsführer der pfenning logistics GmbH.

Der GreenBiz Park liegt verkehrsgünstig im Westen Erdings mit Zugang zu verschiedenen Autobahnen. Über die Flughafentangente sind sowohl die A 94 Richtung München und Passau als auch die A 92 Richtung München und Deggendorf schnell und kreuzungsfrei zu erreichen. Der Flughafen München ist ca. 15 Autominuten entfernt. Bis zur S-Bahn-Station Erding mit regelmäßigen Verbindungen aus und in Richtung München sind es nur wenige Minuten.

Über die VIB Vermögen AG:

Die VIB Vermögen AG, Teil des Konzernverbunds der Branicks Group AG, ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus der Assetklasse Logistik und Light Industrial und Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB Vermögen AG an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Bestandsportfolio der VIB Vermögen AG umfasst aktuell 86 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 0,97 Millionen Quadratmetern. Zusätzlich wird im „Institutional Business“ ein Portfolio aus insgesamt 42 Objekten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 0,94 Millionen Quadratmetern aufgebaut (Stand: 30.06.2025).

Kontakt

VIB Vermögen AG

Marc Domnick

Tilly-Park 1

86633 Neuburg a. d. Donau

+49 8431 9077 961

+ 49 8431 9077 1961



https://www.vib-ag.de

Bildquelle: VIB Vermögen AG