Vidal MMI verstärkt Sales-Team und baut Fortbildungsbereich weiter aus

Vidal MMI Germany GmbH begrüßt seit Mitte August drei neue Kolleg:innen: Mit Torben Uhl und Timo Leukel verstärkt das Unternehmen das Online-Sales-Team Pharma. Marisa Arndt übernimmt die Verantwortung für digitale Medienprojekte und Fortbildungen.

Sales-Kompetenz für den Pharmabereich:

Als Senior Sales Manager verantworten Torben Uhl und Timo Leukel die Vermarktung des digitalen Produktportfolios – von Gelbe Liste Online und App über LeitMed und LeitMed Campus bis hin zu meine-gesundheit.de. Beide bringen langjährige Erfahrung in der Vermarktung digitaler Medien mit. Torben Uhl (im Bild links) betont: „Vidal MMI steht für innovative Lösungen im Healthcare-Bereich. Mit meiner Erfahrung in der individuellen Kundenberatung freue ich mich darauf, unser Produktportfolio gezielt weiterzuentwickeln und neue Impulse für die digitale Transformation im Pharmamarkt zu setzen.“ Timo Leukel (im Bild rechts) ergänzt: „Digitale Medienformate sind meine Leidenschaft. Bei Vidal MMI kann ich meine Expertise aus dem Verlagswesen und Agenturumfeld einbringen, um gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltige Kommunikationslösungen für den medizinischen Sektor zu gestalten.“

Ausbau des Fortbildungsbereichs:

Mit Marisa Arndt erweitert Vidal MMI den Bereich zertifizierter Online-Fortbildungen um Präsenzveranstaltungen, Podcasts und hybride Formate. Die erfahrene Psychologin bringt umfassende Expertise in der Konzeption und Umsetzung von Online-Seminaren mit. Marisa Arndt (im Bild mittig) sagt: „Die Entwicklung und Umsetzung neuer Content-Formate ist spannend und facettenreich, und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus dem Gesundheitssektor einzubringen.“

„Wir freuen uns sehr, Torben Uhl, Timo Leukel und Marisa Arndt in der Vidal MMI-Familie willkommen zu heißen. Mit einem starken Sales-Team und neuen innovativen Medienformaten im Content-Marketing bieten wir unseren B2B-Kunden optimale Möglichkeiten, sich zielgruppenspezifisch im medizinischen Umfeld zu präsentieren. Frau Arndt verantwortet ab sofort die Konzeption und Umsetzung von zertifizierten Fortbildungen und baut gemeinsam mit dem Sales-Team den Bereich Präsenzveranstaltungen, Podcasts und Live-Webinare weiter aus“, so Marijo Jurasovic, Geschäftsführer Vidal MMI Germany GmbH.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

