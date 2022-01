Vier Bestattungsarten – Erd-, Feuer-, See- oder Anonymbestattung

Würdevolle Bestattungen mit individueller Beratung

Unser Institut gestaltet Beerdigungen in Hanau nach Ihren persönlichen Wünschen, ob im Trauerfall oder als Vorsorge zu Lebzeiten.

Statistiken* zeigen, dass sich viele Menschen eine individuelle Bestattung wünschen. Das Bedürfnis nach einer wunschgemäßen Beisetzung löst die traditionelle Sargbestattung immer mehr ab. So sind neben der Erd- und Feuerbestattung auch See- oder Anonymbestattungen oft genannte Optionen. Worum handelt es sich dabei?

Beerdigung Hanau – wir informieren und beraten

Oft beschäftigen Menschen sich erst bei einem Trauerfall mit einer Beerdigung. In einer äußerst emotionalen Zeit kommen dann viele Planungselemente auf die Trauernden zu. Eine Beerdigung ist mit vielen Details verbunden, so zum Beispiel:

– Sterbeurkunde ausstellen lassen

– Versicherungen kontaktieren

– Wahl der Bestattungsart

– Trauerfeier organisieren

– Todesanzeige schalten

– und vieles mehr

Die Bestattungsvorsorge gewinnt immer mehr an Akzeptanz und Bedeutung. Für die Beerdigung in Hanau übernehmen wir auf Wunsch all diese Dinge für Sie. Unser freundliches und kompetentes Team berät sachkundig zu allen Fragen und Details.

Aber auch ohne Bestattungsvorsorge sind wir für unsere Kunden jederzeit erreichbar – Tag und Nacht. Wenn Angehörige versterben, bedeutet das einen Ausnahmezustand für alle Beteiligten. In der Zeit der Trauer sind wir ein verlässlicher Partner für Beerdigungen in Hanau.

Vier Bestattungselemente

In Deutschland gibt es mittlerweile unterschiedlichste Möglichkeiten, wie und wo eine Beisetzung gestaltet werden kann. Immer wieder wird auch der Wunsch nach einer anonymen Bestattung geäußert.

– Erdbestattung: Die Erdbestattung ist die traditionellste Art der Bestattung in Deutschland. Der Leichnam wird dabei in einem Sarg an die Erde übergeben. Unterschieden wird zwischen Reihengräbern und Wahlgräbern. Diese umschließen zum Beispiel die Bestattung zweier Särge über- oder nebeneinander.

– Feuerbestattung: Auch die Feuerbestattung ist in Deutschland fest etabliert. Der Leichnam wird in einem Krematorium verbrannt. Die Urne mit der Asche wird in einem Erdgrab oder in einer Urnenwand beigesetzt.

– Seebestattung: Seebestattungen unterstreichen die Liebe zum Meer der verstorbenen Person. In einer würdevollen Zeremonie wird die Urne dem Meer übergeben. Die Urne selbst ist biologisch abbaubar. Hinterbliebene erhalten eine Seekarte mit den genauen Angaben zum Beisetzungsort.

– Anonyme Bestattung: Bei der anonymen Bestattung findet keine Trauerfeier statt und es sind keine Angehörigen anwesend. Die Urne – die anonyme Bestattung setzt eine Feuerbestattung voraus – wird auf einem anonymen Urnenfeld beigesetzt. Diese Art der Bestattung unterliegt dem schriftlichen festgehaltenen Willen der verstorbenen Person. Alternativ können auch nächste Angehörige diese Bestattungsart anordnen.

Für eine ausführliche Beratung und weitere Informationen stehen wir gern jederzeit zur Verfügung.

Freundliche und persönliche Atmosphäre

Wir bieten interessierten Menschen gern die Möglichkeit zum Gespräch. In angenehmer Atmosphäre informieren wir über Möglichkeiten der Beerdigung in Hanau. Als renommiertes Bestattungsunternehmen beraten wir zu allen rechtlichen, organisatorischen und religiösen Aspekten einer Bestattung.

Bestattungen Heinrich Biermann in Hanau ist seit über 60 Jahren in Hanau und Umgebung etabliert. Das Bestattungsunternehmen steht für fachliche Kompetenz und pietätvolle Begleitung.

*https://de.statista.com/statistik/daten/studie/965/umfrage/aussagen-ueber-die-eigene-beerdigung/

Unser Institut ist einer über 60 jährigen Tradition in Hanau und über dessen Grenzen verpflichtet. Wir stehen für Sachkenntnis, angenehme Zurückhaltung und persönliche Unterstützung. Wir respektieren sowohl die Wünsche der Verstorbenen als auch die der

Hinterbliebenen und betreuen daher jedes Anliegen so individuell wie möglich.

Den Verstorbenen in Würde zu verabschieden, liegt uns dabei ebenso am Herzen wie die Unterstützung der Hinterbliebenen. Wir finden gemeinsam heraus welche Bestattungsform für Sie und Ihre Bedürfnisse die Richtige ist. Ihnen möchten wir in dieser schwierigen Situation zur Seite stehen, Trost spenden und Freiräume für die Trauerarbeit schaffen. Unserer Rolle als einfühlsame Trauerbegleiter sind wir uns dabei stets bewusst.

Suchen Sie das persönliche Gespräch mit uns. Wir hören zu.

