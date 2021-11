Villa Skyline – modernster Luxus am Patong Beach

Karwan Miros Urlaubsdestinations zeichnen sich durch außergewöhnliche Unterkünfte an außergewöhnlichen Orten aus. Wie die Villa Skyline in Thailand!

NEUE VILLA IN THAILAND AM PATONG BEACH – – –

Die Villa Skyline bietet ein modernes und luxuriöses Ambiente vom Feinsten. Sie zeichnet sich durch ihr modernes und helles Ambiente aus.

Bis ins kleinste Detail geplant bietet diese Villa ein Highlight nach dem anderen. Ob sportliche Aktivitäten, kulturelle Unterhaltung am Tag oder am Abend, viel Platz für gemeinsame Aktivitäten in der Gruppe als Familie und mit Freunden, individuelle Rückzugsmöglichkeiten zur Entspannung, schöne Landschaft – Karwan Miro hat die von ihm verwalteten Häuser so konzipiert, dass sie geradezu jedem Anspruch gerecht werden. So auch in dem neuesten Projekt der Villa Skyline am Paton Beach von Phuket.

Wellness – sportliche Extras – viel Platz

Da wäre zum einen der Fitnessraum, der mit Cardiogeräten, freien Gewichten und Maschinen optimal ausgestattet ist, sodass auch sportbegeisterte Urlauber voll auf ihre Kosten kommt. Wer es lieber entspannt angeht, kann im Kinoraum die Abende mit guten Filmen genießen.

Optimal relaxen lässt es sich auch in der Sauna oder in dem beheizten Jacuzzi, der auf dem Dach der Villa zu finden ist und so einen fantastischen Ausblick über die City bis hin zum Patong Beach bietet. All diese Highlights kann man mit guten Freunden oder seiner Familie genießen. Villa Skyline bietet Platz für zehn Gäste in fünf Schlafzimmern, wobei jedes sein eigenes Bad, sodass es im ganzen Haus ingesamt sieben Badezimmer gibt.

Die Badezimmer sind ebenfalls luxuriös und mit Badewanne oder Regendusche und Mamorfliesen ausgestattet.

Jedes der Schlafzimmer ist zudem mit hochwertigen Möbeln, wie zum Beispiel einem runden Bett versehen, die sich optimal in den Stil des

Hauses einfügen.

Zudem bieten die Schlafzimmer einen spektakulären Blick über Patong, bis hin zur Westküste. Eine ganz besondere Atmosphäre hat man in dem

Schlafzimmer, welches direkt an den Pool angrenzt. Dieses scheint förmlich im Wasser zu schwimmen.

Dieses Zimmer ist ganz sicher ein weiteres Highlight der Villa.

Die Abende kann man gemeinsam auf der großen Dachterrasse bei einem BBQ ausklingen lassen.

Wenn es dunkel wird, wird die Villa Skyline fast noch schöner.

Während der infinty rooftop Pool tagsüber eine herrliche Abkühlung verspricht, verzaubert er abends die Urlauber durch seine besondere Beleuchtung. Kleine Lampen sind in dessen Boden eingebaut, sodass man abends das Gefühl hat, man würde in den Sternenhimmel, statt in den

Pool schauen. Eine bessere Location für Partys mit guten Freunden kann man nicht finden.

Top Lage

Das schönste Ferienhaus ist nicht viel Wert, wenn der Urlaubsort nicht ansprechend ist. Diese Gefahr besteht hier nicht.

Villa Skyline ist auf Phuket perfekt gelegen, eine der schönsten Inseln Thailands und mitten in dessen Herzen.

In Patong, gibt es alles, was es für einen gelungenen Badeurlaub braucht.

Mein Name ist Karwan Miro, von Happy Holidays 24 Co Ltd

Aufgewachsen bin ich in der schönen Stadt Essen im Ruhrgebiet.

Lange Jahre war ich im Textilhandel tätig, bis ich eines Urlaubes das

wunderschöne Land Thailand entdeckt habe.

Seit einigen Jahren zähle ich Thailand, genauer gesagt die Halbinsel Phuket, als meine Wahlheimat. Hier lebe und arbeite ich als Dienstleister für verschiedene Ferienunterkünften.

Vor einigen Jahren habe ich mit mehreren Partnern die Firma

Happy Holidays 24 Co Ltd gegründet.

Eine Firma, die vielen Urlaubern eine unvergessliche Zeit auf Phuket

ermöglicht. Inzwischen managen wir einige Hotels, private Luxus-Villen sowie Ferienapartments.

Unser Team besteht aus aktuell 14 Mitarbeitern und steht für unsere

Gäste, – die uns überall aus der Welt uns besuchen, 24 Stunden 7 Tage

die Woche zur Verfügung.

Wir arbeiten zusätzlich mit einigen Hotels und Ferienobjektinhabern

zusammen und sind auch bei der Vermittlung und Verkauf von Villen,

Häusern, Kondominiums und sogar ganzen Hotels behilflich.

Wir haben einzigartige Unterkünfte, die es in Thailand nur einmal gibt.

So kamen wir auf die verrückte Idee mit Hilfe von Investoren ein

ganzes Schloss auf Phuket zu bauen.

Dieses besondere Objekt hat unter anderem 8 Schlafzimmern, 2 privaten

Pools, Kino, Fitnessstudio, Jacuzzi und Sauna.

Wir vermieten dieses Schloss immer nur an eine Gruppe gleichzeitig, sodass Sie und Ihre Familie/Freunde das gesamte Schloß nur für sich haben.

Kontakt

Happy Holidays 24 Co Ltd

Karwan Miro

207, 21-25 Soi Rat Uthit 200 Pi 1, Pa Tong, Kathu District, 207

83150 Phuket

0201 45853474

karwanmiro1989@gmail.com

https://villa-skyline-patong.com/