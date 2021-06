VIROBUSTER stattet Schulen und Kitas in Saarbrücken mit Luftentkeimungsgeräten aus

Virobuster Luftentkeimungssysteme stattet die saarländische Landeshauptstadt mit 347 filterlosen Luftreinigungsgeräten des Modells Steribase 450 aus.

Berlin, 19. Juni 2021: Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon traf sich hierzu mit dem Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt und übergab ihm die Bedarfszuweisung zur Finanzierung der Geräte.

Oberbürgermeister Conradt erklärte, “Mit den Lüftungsgeräten können wir die Situation an unseren Kitas und Schulen in der Pandemie noch sicherer gestalten. Die Verbreitung des Corona-Virus stellt vor allem in diesen sensiblen Bereich alle Beteiligten vor besonders große Herausforderungen.” Das Alleinstellungsmerkmal der Virobustergeräte im Bereich der Reduzierung von Mikroorganismen in der Luft ist die Inaktivierung von Viren, Bakterien und Pilzen im Gegensatz zum bloßen Auffangen der Keime in filterbasierten Systemen.

Oberbürgermeister Conradt freut sich auf jeden Fall darüber, zu der Verbesserung des Raumklimas in Kitas und Klassenzimmern einen Beitrag leisten zu können.

So können sich die Kinder, Jugendlichen, Erzieher und Erzieherinnen sowie die Lehrkräfte in Saarbrücken mit ihren neuen Geräten in den Klassen-, Spiel und Schlafräumen rundum sicher fühlen, wissend dass sie saubere Luft atmen.

Virobuster International GmbH

www.virobuster.com

Seit mehr als 15 Jahren ist VIROBUSTER® International GmbH aus Windhagen auf die UVC- Luftentkeimung spezialisiert und hat bereits 2003 weltweit erstmalig die Technologie nach dem ursprunglich fur die Medizin entwickelten UVPE-Verfahren patentiert – bis heute ein Alleinstellungsmerkmal im Entkeimungs-Markt.

Firmenkontakt

Virobuster International

Thomas Rous

Köhlershohner Straße 60

53578 Windhagen

+49 2224 818-780

Thomas.rous@virobuster.com

https://www.virobuster.com

Pressekontakt

FMC

Kwamé Foster

Düsseldorfer Straße 76

10719 Berlin

+493086409847

foster@fmc-berlin.de

https://www.virobuster.com

Bildquelle: Virobuster International GmbH