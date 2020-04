Virtuelle Konferenz Ivalua NOW: Procurement als Krisen-Helfer

– Premium-Event für Procurement- und Supply-Chain-Experten

– Online-Vorträge zur Digitalisierung von Procure-to-Pay-Prozessen und Lieferantenmanagement

– Führungskräfte von Top-Unternehmen berichten über Erfahrungen und Best Practices

Die Krise ist da und so umfassend und weitreichend, wie es niemand vorausahnen konnte. Besser gewappnet ist, wer dank eines intelligenten Beschaffungsmanagements flexibler als andere auf die neue Lage reagieren kann. Wie Führungskräfte internationaler Top-Unternehmen den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Beschaffung und Supply Chain Management begegnen, zeigen sie am 5. Mai auf der “Ivalua NOW”. Die jährliche US-Konferenz des führenden Anbieters von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen findet aufgrund der Corona-Pandemie erstmals komplett virtuell statt.

Unternehmensexperten geben unter anderem Einblicke, wie sie angesichts der aktuellen Lage ihre Ausgaben managen und Lieferanten einbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die Welt positiv zu verändern. Darüber hinaus werden die Teilnehmer in über 20 Sessions Antworten auf folgende Fragen erhalten und mit den Experten online netzwerken und chatten können:

– Wie können Unternehmen die aktuelle Krise bewältigen und sich besser auf künftige Herausforderungen vorbereiten?

– Wie können sie die digitale Transformation beschleunigen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, Ressourcen einzusparen und eine flexible und skalierbare Zusammenarbeit mit Lieferanten und Stakeholdern sicherzustellen?

– Welche Innovationen werden Führungskräften in diesem Jahr helfen, sich schneller und effektiver zu verändern?

Die Speaker

– Jon Stevens, Präsident von JLL Digital, spricht über die Auswirkungen der aktuellen Krise auf die Arbeitsweise von Unternehmen, wie sie sich langfristig anpassen müssen. Dabei geht es auch um die Rolle der Digitalisierung zur Förderung von Innovationen und Schaffung von Wettbewerbsvorteilen.

– Michael Kalmar, ehemaliger CPO von Rogers Communications, berichtet über den beschleunigten Wandel im Procurement. Er zeigt wie es gelingen kann, strategischen Mehrwerte aus Ausgaben und Lieferanten zu ziehen und warum die Digitalisierung dabei eine wichtige Rolle spielt.

– Dawn Tiura, Präsidentin und CEO der Sourcing Industry Group (SIG) spricht über Führungsqualität in unsicheren Zeiten. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, was Führungskräfte brauchen, um Mitarbeiter und Organisationen in der COVID-19-Krise zu helfen und auch darüber hinaus erfolgreich zu sein.

Die gesamte Agenda finden Sie hier:

https://cdn-akamai.6connex.com//596/1696/1586278624182_14_program-ivalua-now-2020.pdf

Botschaft des CEO

“Die globale Pandemie zeigt, dass Beschaffung und intelligentes Lieferkettenmanagement entscheidend dazu beitragen, dass Unternehmen handlungsfähig bleiben, Investitionen schützen und ihren Wert steigern können”, sagte David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Die Ivalua NOW ist eine wichtige Branchenveranstaltung, bei der unsere Kunden zeigen, wie sie mit komplexen Herausforderungen umgehen und ihre Unternehmen erfolgreich umgestalten. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen trotz der widrigen Umstände die neuesten Best Practices und Innovationen der Branche vorzustellen und sind überaus zuversichtlich, dass die Informationsvermittlung auch in diesem neuen Format der rein virtuellen Konferenz gelingen wird.”

Kostenlose Anmeldung

Fachleute aus den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Lieferantenmanagement können sich kostenlos auf der Website von Ivalua für die virtuelle Veranstaltung registrieren:

https://ivalua.6connex.com/event/IvaluaNow

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

