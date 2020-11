VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder

Smarte sTür-Schloss – als solches nicht erkennbar

– Ideal für Airbnb, zur Urlaubszeit für die Putzfrau u.v.m.

– Von weltweit steuerbar dank ZigBee-Gateway und App

– 5 einfach programmierbare Schlüssel

– Einbruchsalarm bei unberechtigtem Zugriff

– Erinnerungs-Signal bei im Schloss vergessenem Schlüssel

– Schlüssel-Nutzungs-Protokolle in der App einsehbar

Bestimmen, wer die Wohnung betritt – von weltweit: Mit diesem intelligenten Tür-Schließzylinder mit ZigBee-Gateway von VisorTech verwaltet man per App bequem und einfach die Zutritts-Berechtigungen für Wohnung, Büro, Ferienwohnung, Hotel u.v.m. – ideal z.B. für Airbnb oder in der Urlaubszeit für die Putzfrau.

Zugang für bis zu 5 Personen: Mit 5 bequem programmierbaren Schlüsseln schließen alle berechtigten Personen auf. Sollen einzelne Personen nur kurzzeitig Zugang erhalten? Dann aktiviert man den betreffenden Schlüssel per ZigBee-Gateway und App einfach nur tageweise.

Robust und langlebig: Der hochwertige Schließzylinder aus Edelstahl macht so gut wie alles mit. Und die Elektronik schließt bis zu 100.000 Mal auf und zu.

Immer informiert: Ein Einbruchs-Alarm warnt bei unberechtigten Zugriffsversuchen auf das Schloss und ein Signal-Ton erinnert an im Schloss vergessene Schlüssel. Zudem kann man in der App Schlüssel-Nutzungs-Protokolle einsehen.

Per App “Elesion” weltweit die volle Kontrolle behalten: Der Tür-Schließzylinder wird direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs eingerichtet und jeder der 5 Schlüssel lässt sich einzeln verwalten.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte können sogar miteinander vernetzt werden: Beispielsweise schaltet das Flurlicht ein, wenn das Schloss aufschließt.

ZigBee-Gateway – die Brücke zum Smart Home: Dank der Heimsteuerung kontrolliert man mit ZigBee und der Elesion-App kompatible Geräte einfach vom Smartphone aus. Dabei ist die Steuereinheit per Kabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden. So erreicht man seine Smart-Home-Geräte sogar von unterwegs.

Set aus Schließzylinder TSZ-570 inklusive 5 Schlüssel, Karte mit Schloss-Daten, Montagematerial (NX-4661) und Steuereinheit inklusive Netzwerk-Kabel, USB-Kabel (NX-6261)sowie deutscher Anleitungen

Intelligenter Tür-Schließzylinder TSZ-570 mit App

– Für die einfache und bequeme Verwaltung von Zutritts-Berechtigungen

– Unauffällig: von außen nicht als smartes Tür-Schloss zu erkennen

– Ideal für Airbnb, Ferienwohnungen, Hotels, Büros, in der Urlaubszeit für die Putzfrau u.v.m.

– Aktivierung und Einrichtung per App und ZigBee-Gateway (notwendiges Zubehör, bitte dazu bestellen)

– Schlüssel dauerhaft oder tageweise aktivier- und deaktivierbar

– Einbruchsalarm bei unberechtigtem Zugriffsversuch auf Schloss

– Erinnerungs-Signal bei im Schloss vergessenem Schlüssel

– Schlüssel-Nutzungs-Protokolle in der App einsehbar

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: von weltweit Schlüssel einrichten und verwalten

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Öffnen des Schlosses u.v.m.

– ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

– Extrem langlebig: für bis zu 100.000 Schließvorgänge

– Material: Edelstahl

– Maximale Sendeleistung: 0,8 Watt

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ Lady (bitte dazu bestellen)

– Zylinder-Maße: innen 40 mm, außen 40 mm, für Türen mit 80 mm Stärke

– Maße (Ø x L): 45 x 130 mm, Gewicht: 700 g

Steuereinheit RC-290.zigbee mit ZigBee und App

– Steuert kabellos bis zu 100 kompatible Smart-Home-Geräte, z.B. Thermostate, Schlösser und Sensoren

– ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

– Einfach per Netzwerk-Kabel an Router anschließen

– Gratis-App “Elesion” für iOS und Android: zur weltweiten Kontrolle und Steuerung kompatibler Endgeräte im Smart Home

– Geringer Energieverbrauch dank ZigBee-Protokoll

– Anschlüsse: RJ-45, Micro-USB

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 90 x 90 x 23 mm, Gewicht: 75 g

– EAN: 4022107944137

