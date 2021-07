Vollbart dank Barthaartransplantation in der Türkei

Ein dichter Bart liegt voll im Trend. Doch nicht jeder ist von der Natur vorteilhaft mit kräftigen Barthaaren ausgestattet. Um diesen Männern zu einer markanten Gesichtskontur und einem vollen zu verhelfen und Narben oder andere unvorteilhafte Stellen an den Wangen und am Kinn zu überdecken, hat sich Dr. Serkan Aygin unter anderem auf die Barthaartransplantation spezialisiert.

Wie funktioniert eine Barthaartransplantation?

Bei einer Barthaartransplantation in der Türkei werden schüttere Stellen und unschöne Lücken innerhalb des Barts aufgefüllt. Vor dem Eingriff führt Dr. Aygin eine örtliche Betäubung der Gesichtshaut durch, damit der Eingriff für den Patienten absolut schmerzfrei verläuft. Die benötigten Grafts werden mit rotierenden Nadeln vom Hinterkopf entnommen und direkt zwischen den bereits bestehenden Barthaaren eingesetzt. Die Verpflanzung der Haarfollikel erfolgt bei der DHI Haartransplantation in der Türkei immer unmittelbar nach der Entnahme. Die natürliche Versorgung mit Nährstoffen ist nur für kurze Zeit unterbrochen. Die an den kahlen Stellen eingesetzten Haarfollikel werden schnell wieder mit Blut versorgt. Die Wuchsrichtung kann bei der DHI Methode genau berücksichtigt werden. Stellen mit spärlichem Bartwuchs wirken nach der Auffüllung mit Grafts dicht und lückenlos.

Nach dem Abklingen der Schwellungen nehmen die transplantierten Haarfollikel schon nach kurzer Zeit ihre Tätigkeit wieder auf. Durch die modernen Techniken und die große Erfahrung des Haarchirurgen liegt die Anwuchsrate der Haarfollikel bei 98 Prozent. Nach zwölf Monaten verfügt der Patient über einen markanten vollen Bart.

Dr. Serkan Aygin Clinic

In der türkischen Metropole gehört Dr. Serkan Aygin mit seinem erfahrenem Team zu den bekanntesten Haarchirurgen. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in seiner Hair Clinic in Istanbul machen Dr. Serkan Aygin zu einem absoluten Spezialisten in Sachen Haartransplantation in der Türkei. Und seine zahlreichen Erfolge geben dem international renommierten Arzt recht. Die bei der Haartransplantation Türkei vorher nachher Bilder zeigen zufriedene Patienten, die über einen dichten und vollen Bartwuchs verfügen.

Auch international hat sich der Ruf von Dr. Serkan Aygin in der ganzen Welt verbreitet. Aufgrund seines hohen Standards in der Hair Clinic in Istanbul und der Anwendung der modernsten und innovativsten Operationstechniken ist es Dr. Serkan Aygin gelungen, als Gewinner des European Award in Medicine ausgewählt zu werden. Diese höchste Auszeichnung wird nur den besten Chirurgen, die die höchsten Anforderungen erfüllen, verliehen. Bei Dr. Serkan Aygin ist diese Auszeichnung einer der Höhepunkte in seiner Karriere. Es wird aber sicherlich nicht der letzte sein, da der Haarchirurg sich weiter der Leidenschaft seines Lebens, der Haar- und Barthaartransplantation, mit vollem Einsatz für seine Patienten widmet.

Was ist alles in dem Paket bei einer Barthaartransplantation mit dabei?

In Deutschland ist der Kostenfaktor für eine Barthaartransplantation noch immer ein wesentlicher limitierender Faktor. Viele Männer sind nicht bereit, die Kosten von bis zu 7000 Euro für den Eingriff aufzubringen. Hier ist Dr. Serkan Aygin wesentlich im Vorteil gegenüber seinen deutschen Kollegen.

Mit den Paketen, die für eine Barthaartransplantation in Istanbul gebucht werden können, bucht der Patient ein Rundum-Sorglos-Paket. Die Klinikmitarbeiter buchen den Flug und kümmern sich auch um die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Transfer vom Hotel in die Klinik und Dolmetscher stehen für den Patienten bereit. In der Hair Clinic nimmt sich Dr. Serkan Aygin persönlich der Probleme seiner Patienten an. Das Paket beinhaltet eine ausführliche Beratung, die Operation und die vollständige Nachbehandlung. Sämtliche Pflegemittel, die der Patient in den Wochen nach der Operation in Deutschland anwenden muss, sind ebenfalls in den Paketen enthalten.

Trotzdem fallen im Vergleich zu Deutschland nur 70 Prozent der Kosten an. Dabei muss der Patient aber keine Abstriche in Bezug auf die Qualität des Eingriffs oder die Erfahrung des Chirurgen machen. Sämtliche Barthaartransplantationen laufen nach dem höchsten westlichen Standard in Bezug auf Hygiene, Ausstattung des Operationssaals und Hygiene ab. Der Unterschied in den Kosten ergibt sich lediglich aus den geringeren Unterhaltskosten für Energie, Miete und Personal. Sparen bei höchstem Standard und Qualität ist das Motto.

Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist eine der renommiertesten Haarkliniken in der Türkei. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 15.000 durchgeführten Haartransplantationen ist Dr. Serkan Aygin ein sehr erfahrener Arzt an Ihrer Seite!

