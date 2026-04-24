Vom Megawatt zur Beteiligung: RenewBee öffnet den Energiespeichermarkt für Privatanleger

Berlin / Stockholm, [24.04.2026] — Berliner Unternehmen bringt erste Batteriespeicher in Schweden ans Netz und erzielt bereits erste Erlöse – nächster Schritt: Skalierung in größere Projekte

Während die Branche von Batterieprojekten im Bereich von 20, 50 oder sogar 100 MW geprägt

ist, geht die RenewBee GmbH bewusst in die entgegengesetzte Richtung – und erzielt bereits

erste Erlöse.

Das Berliner Unternehmen hat seine ersten drei Batteriespeicher-Standorte in Schweden

erfolgreich ans Netz gebracht und damit einen entscheidenden Proof of Concept geliefert:

Netzgekoppelte Energiespeicher sind nicht länger ausschließlich institutionellen Investoren

vorbehalten.

Drei Standorte am Netz – Erlöse bereits in den ersten Wochen

Die Anlagen in Fjällbacka (1 MW / 2 MWh), Bålsta (500 kW / 1 MWh) und Prinsnäs (400 kW / 800

kWh) sind vollständig an das schwedische Stromnetz angeschlossen. Mit einer Gesamtkapazität

von 1,9 MW und 3,8 MWh werden sie über den Aggregator Qurrent AB vermarktet.

Bereits in den ersten Wochen des Betriebs konnten erste Handelserlöse generiert werden – noch

vor Abschluss der vollständigen Präqualifikation durch den Übertragungsnetzbetreiber Svenska

kraftnät.

Die Systeme nutzen dabei aktiv verfügbare Marktchancen und zeigen: Auch kleinere, dezentrale

Speicher können unmittelbar monetarisiert werden.

„Der Engpass war nie Technologie – sondern Zugang“

„Die Branche denkt in Skalierung – aber der eigentliche Engpass war schon immer der Zugang“,

sagt Lee Thomas, CEO von RenewBee.

„Wir heben diese Barriere auf. Man braucht keine zweistelligen Millionenbeträge mehr, um am

Energiespeichermarkt teilzunehmen – man kann einen Teil davon besitzen.“

The Hive: Infrastruktur wird zum transparenten Investment

Herzstück des Modells ist „The Hive“, die proprietäre Kundenplattform von RenewBee.

Statt auf Quartalsberichte zu warten, können Kunden die Performance ihres Speichers in Echtzeit

verfolgen:

Handelserlöse, Lade- und Entladezyklen, Marktbewegungen und Gesamtrendite sind jederzeit

transparent einsehbar.

„Wir machen Infrastruktur greifbar“, so Thomas.

„Zum ersten Mal können Kunden sehen, wie ihr Asset arbeitet – in Echtzeit, nicht Monate später.“

Von Einstieg zu Skalierung: Möllekulla und Åmål

Mit dem vierten Standort in Möllekulla steht bereits das nächste Projekt kurz vor dem

Netzanschluss. Die Batteriesysteme sind vor Ort installiert, die Inbetriebnahme wird für Ende April

bis Mai 2026 erwartet.

Parallel bereitet RenewBee mit dem Projekt Åmål den Einstieg in die nächste Größenordnung vor.

Der Standort markiert den Übergang von dezentralen Einstiegsprojekten hin zu größeren

Speichersystemen.

Damit positioniert sich das Unternehmen zunehmend als plattformbasierter Betreiber über

mehrere Skalierungsstufen hinweg – von kleineren, zugänglichen Assets bis hin zu großvolumigen

Speicherprojekten.

Energiespeicher als neue Anlageklasse

Der Wandel ist strukturell: Mit zunehmender Volatilität der Energiemärkte steigt der Bedarf an

Speichern – und damit auch der Kapitalbedarf.

Bisher wurde dieser nahezu ausschließlich durch institutionelle Investoren gedeckt. RenewBee

verfolgt einen anderen Ansatz:

Ein verteiltes Beteiligungsmodell, das Energiespeicher als Anlageklasse für Privatpersonen und

kleinere Unternehmen zugänglich macht.

Das Unternehmen übernimmt dabei die gesamte Wertschöpfungskette – von Standortentwicklung

über Genehmigung und Netzanschluss bis hin zum operativen Betrieb und der Vermarktung.

Kunden erwerben Speicherkapazität und partizipieren direkt an den Erlösen – ohne selbst als

Energieversorger auftreten zu müssen.

„Die Energiewende braucht Speicher – und Speicher braucht Kapital“, so Thomas.

„Wir öffnen diesen Markt. Nicht nur für Institutionen, sondern für alle, die Teil dieser Entwicklung

sein wollen.“

Über RenewBee GmbH

Die RenewBee GmbH ist ein in Berlin ansässiger Entwickler und Betreiber von

Batteriespeichersystemen (BESS) mit Fokus auf den europäischen Markt.

Das Unternehmen entwickelt, errichtet und betreibt netzgekoppelte Speicherprojekte und

ermöglicht Kunden jeder Größe den Zugang zu den Erlöspotenzialen der Energiewende –

unterstützt durch die digitale Plattform „The Hive“.

Mit einem wachsenden Portfolio in Schweden und weiteren europäischen Märkten in Vorbereitung

positioniert sich RenewBee als Schnittstelle zwischen Energiespeicher-Infrastruktur und privater

Kapitalbeteiligung.

Pressekontakt

RenewBee GmbH

Uhlandstraße 165/166

10719 Berlin

www.renewbee.de