Der neue Goldrausch: AI-Domains

AI-Domains werden auf dem sekundären Markt zu Preisen von Einfamilienhäusern gehandelt

Es beginnt, wie viele Umbrüche beginnen: unspektakulär. Kein Paukenschlag, kein großes Ereignis, das sich sofort als historisch erkennen ließe. Nur drei Buchstaben, ein Punkt davor, und eine Entscheidung, die zunächst kaum über Fachkreise hinaus Beachtung findet.

„.ai“ – einst ein technisches Anhängsel, ein geografischer Hinweis auf die Karibikinsel Anguilla. Heute ein Kürzel, das sich auflädt mit Bedeutung, mit Erwartung, mit Zukunft. Wer es liest, denkt nicht mehr an Orte, sondern an Möglichkeiten. An Maschinen, die lernen. An Systeme, die verstehen. An eine Welt, die sich leise, aber unumkehrbar verändert.

Seit dem 15. Januar 2025 liegt die Verwaltung der AI-Domains in den Händen von Identity Digital. Eine Nachricht, die nüchtern klingt, fast bürokratisch. Und doch markiert sie, im Rückblick betrachtet, den Beginn einer Verschiebung. Einer Bewegung, die sich nicht in Schlagzeilen erschöpft, sondern in Entscheidungen – kleinen, schnellen, oft stillen Entscheidungen im Hintergrund des Netzes.

Denn während die Öffentlichkeit noch über die großen Versprechen der künstlichen Intelligenz diskutiert, hat sich längst ein anderer Markt formiert. Einer, der nicht aus Algorithmen besteht, sondern aus Namen. Aus Worten. Aus Kombinationen, die plötzlich einen Wert bekommen, der über ihre bloße Bedeutung hinausgeht.

Der entscheidende Moment kam nicht mit einer Einschränkung, sondern mit einem Verzicht. Identity Digital entschied sich zunächst dagegen, begehrte Domains als „Premium“ zu klassifizieren. Was wie eine technische Feinheit wirkt, entpuppte sich als Einladung. Für einen kurzen Zeitraum waren Begriffe verfügbar, die in jeder anderen Phase vermutlich längst vergriffen oder unerschwinglich gewesen wären. vision.ai, data.ai, agent.ai – Namen, die sich lesen wie Schlagworte einer ganzen Epoche.

Es war, als würde sich ein Fenster öffnen, ohne dass jemand laut darauf hinweist.

Und wie so oft in solchen Momenten waren es nicht unbedingt die Großen, die zuerst hindurchgingen. Es waren die Schnellen. Die Neugierigen. Die, die spätabends noch eine Idee hatten und sie am nächsten Morgen nicht mehr aus der Hand geben wollten. In Berlin klickt ein junger Entwickler auf „registrieren“, ohne zu ahnen, dass er damit vielleicht mehr sichert als nur eine Adresse. In San Francisco wiederum entstehen Strategien, die weniger mit Produkten als mit Begriffen arbeiten. Portfolios aus Domains, die wie digitale Grundstücke wirken – unscheinbar im Moment des Erwerbs, potenziell wertvoll in der Zukunft.

Denn genau das ist es, was sich verändert hat: Die Logik.

Gute Namen sind endlich. Sie lassen sich nicht beliebig reproduzieren, nicht skalieren, nicht automatisieren. In einer Welt, in der fast alles kopierbar geworden ist, bleibt der richtige Begriff zur richtigen Zeit eine seltene Ressource. Und so beginnt sich ein Markt zu entwickeln, der alten Mustern folgt. Knappheit trifft auf Nachfrage, Timing entscheidet über Zugang, Relevanz über Wert. Besonders wertvolle AI-Domains werden auf dem sekundären Markt zu Preisen von Einfamilienhäusern gehandelt.

Die AI-Domain wird dabei zur Chiffre. Sie steht nicht mehr nur für eine technische Zuordnung, sondern für eine Haltung. Für die Nähe zu einer Entwicklung, die viele noch zu begreifen versuchen, während andere längst begonnen haben, sie zu gestalten. Wer eine solche Adresse nutzt, erklärt sich – oft ohne ein Wort – zum Teil dieser Bewegung. Der Name selbst wird zur Botschaft.

Vielleicht liegt gerade darin ihre eigentliche Kraft. Dass sie etwas vorwegnimmt, was noch gar nicht vollständig existiert. Eine Idee, die sich bereits im Klang der Adresse andeutet.

Doch wie jeder aufstrebende Markt bleibt auch dieser nicht im Zustand der Offenheit stehen. Während die ersten sich positionieren, beginnen sich die Regeln zu verschieben. Es ist absehbar, dass aus frei zugänglichen Begriffen selektierte Güter werden. Dass Preise steigen, sobald der Wert nicht mehr vermutet, sondern bestätigt wird. Parallel dazu wächst ein leiser Handel im Hintergrund, kaum sichtbar, aber stetig. Domains wechseln ihre Besitzer, manchmal für Summen, die an urbane Immobilien erinnern. Worte werden zu Anlagen, Adressen zu Assets.

Und so entsteht ein neues Verständnis von Besitz im digitalen Raum. Nicht mehr nur Daten oder Technologien sind entscheidend, sondern die Frage, unter welchem Namen sie erscheinen.

Auffällig ist dabei, dass sich diese Entwicklung nicht nur global vollzieht, sondern auch lokale Ausprägungen findet. Gerade im deutschsprachigen Raum zeigt sich eine eigene Dynamik: Dort, wo begehrte AI-Adressen längst vergeben sind, weicht man nicht selten auf das vertraute Kürzel „KI“ aus – Künstliche Intelligenz, in der eigenen Sprache verankert, weniger international, aber oft direkter. Eine Domain wie analyse.ki wirkt anders als ihr englisches Pendant, vielleicht weniger global, dafür näher an ihrem Publikum. KI-Domains sind keine bloße Notlösung, sondern in vielen Fällen eine bewusste Entscheidung. Eine, die zeigt, dass auch in einer vernetzten Welt kulturelle und sprachliche Eigenheiten bestehen bleiben.

Währenddessen verändert sich die Landschaft weiter. Projekte werden sichtbarer, Netzwerke dichter, Ideen schneller auffindbar. Die Domain wird zur Schnittstelle zwischen Konzept und Öffentlichkeit, zwischen Vision und Wahrnehmung. Wer den richtigen Namen trägt, wird leichter gefunden – und vielleicht auch schneller verstanden.

All das geschieht ohne große Inszenierung. Kein offizieller Startschuss, kein klarer Höhepunkt. Eher ein langsames Verdichten, ein Zusammenlaufen von Entwicklungen, die erst im Nachhinein ihre volle Bedeutung entfalten.

Und irgendwo dazwischen steht eine einfache, fast beiläufige Frage im Raum. Keine, die laut gestellt wird, eher eine, die sich einschleicht, während man durch verfügbare Domains scrollt oder eine Idee formt:

Ist dieser Moment gerade dabei zu vergehen – oder hat er eben erst begonnen?

Vielleicht liegt die Antwort genau in diesem Zögern. In der kurzen Unsicherheit zwischen Abwarten und Handeln. Denn während sich die digitale Welt weiter entfaltet, bleibt eines bemerkenswert konstant: Manche Chancen fühlen sich klein an, solange sie verfügbar sind.

Bis sie es nicht mehr sind.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/ai-domains.html

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2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

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