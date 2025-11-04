Von der Vater-Sohn-Idee zur NDR-Story: Wie „dein-ausbildungsplatz.de“ die Lehrstellensuche neu denkt

Als Lennard Wohlgemuth und sein Vater vor drei Jahren keinen passenden Ausbildungsplatz fanden, entstand eine Idee, die nun im NDR Hamburg Journal vorgestellt wurde – eine digital Plattform für Ausbildungsplätze in ganz Deutschland.

Manchmal beginnt Innovation mit einer ganz persönlichen Erfahrung.

Als Lennard Wohlgemuth in der Corona-Zeit einen Ausbildungsplatz suchte, stellte sich heraus: Die Suche war kompliziert, unübersichtlich und oft von Zufall bestimmt. Doch sein Vater hatte eine Idee. Eine einfache Lösung – ganz, wie Google Maps. So entstand dein-ausbildungsplatz.de.

„Wir dachten: Warum ist das eigentlich nicht so einfach wie Google Maps?“, erinnert sich Heiko Wohlgemuth. „Man sucht nach einem Betrieb und sieht auf einer Map sofort, welche Ausbildungsplätze angeboten werden – inklusive Route, Entfernung und Erreichbarkeit.“

Die Plattform wurde inzwischen bundesweit ausgebaut und umfasst rund 235.000 Ausbildungsstandorte. Jugendliche und Eltern können dort nach Berufen, Branchen und Entfernungen filtern, während Unternehmen ihre Stellenanzeigen direkt eintragen können.

Für Jugendliche ist der Service kostenlos, Betriebe zahlen einen kleinen Beitrag.

Diese Idee überzeugte auch den NDR: Das Hamburg Journal widmete dem Bergedorfer Startup einen über drei Minuten langen Beitrag und stellte vor, wie aus der privaten Initiative ein wachsendes Portal für moderne Ausbildung wurde.

Im Bericht kommen neben Vater und Sohn auch Ausbildungsbetriebe wie das Hotel Böttcherhof sowie eine Auszubildende zu Wort, die ihren Platz über die Plattform gefunden hat.

Heiko Wohlgemuth will das Angebot weiter ausbauen: „Als Nächstes wollen wir Fach- und Berufsschulen integrieren, damit Jugendliche und Eltern auch den Weg zur Schule gleich mitplanen können.“ Weiter: „Auch das Thema der dualen Studienplätze ist interessant“.

Kein Ausbildungsplätze in Deutschland soll unbesetzt bleiben – und dass die Suche nach dem richtigen Beruf endlich so einfach wird, wie junge Menschen es heute erwarten.

Hinter der dein-karrieremag.de und dein-ausbildungsplatz.de steht die karrieremag GmbH, mit Sitz in Hamburg. Inhabergeführt und mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Bereich Ausbildung, Personalvermittlung und einem umfangreichen Informatik-Hintergrund wurde das Projekt aus eigener Kraft auf die Beine gestellt.

