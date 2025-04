Von Rednern und Rednerinnen – die Hall of Fame

In Deutschland gibt es einige „Halls of Fame“, also symbolische Ruhmes- bzw. Ehrenhallen, in die Persönlichkeiten aufgenommen werden, die außergewöhnliche Leistungen erbracht haben. Das Manager Magazin beispielsweise zeichnet seit 1992 unter dem Motto „Gegen Mutlosigkeit und Mittelmaß – für Verantwortung und Führungsstärke“ Unternehmer, Manager, Politiker und Gewerkschafter aus, die Vorbildliches geleistet haben in den Bereichen Volkswirtschaft oder Industrie. Als erste Mitglieder dieser Hall of Fame wurden Ludwig Erhard, Hans Böckler und Max Grundig geehrt. Persönlichkeiten, die viel Macht hatten, aber auch für Freiheit und Demokratie stehen.

Auch der Deutsche Fußball hat eine Hall of Fame, die allerdings erst 2018 gegründet wurde. Die German Speakers Association, der Verband der Deutschen Rednerinnen und Redner, nominiert seit 2006 Mitglieder für seine Hall of Fame. Die Aufnahme einer Rednerin oder eines Redners in die German Speakers Hall of Fame ist die höchste Auszeichnung der German Speakers Association und spiegelt außerordentliche Anerkennung, Respekt und Bewunderung der Mitglieder der GSA sowie der gesamten Weiterbildungsbranche wider. Der Zutritt zur German Speakers Hall of Fame ist eine Lebensauszeichnung, für die als Kriterium unter anderem maßgeblich ist, deutschsprachige Rede, ausgezeichneter Ruf und eine herausragende Persönlichkeit.

Eines sei dabei an dieser Stelle erwähnt: in allen deutschen Ruhmes- und Ehrenhallen sind Frauen auffällig unterrepräsentiert. Wobei in der relativ jungen Hall of Fame des Deutschen Fußballs noch die meisten Frauen vertreten sind. In der Germans Speakers Hall of Fame kommen 6 Rednerinnen auf 29 Redner. Da darf sich sicher etwas ändern, denn wie so oft fehlt es nicht an hervorragenden Rednerinnen, allein die Männer dominieren das Geschehen.

Mitglied der diesjährigen Jury für die Auswahl der Rednerinnen und Redner der Hall of Fame der GSA für das Jahr 2025 ist die mitreißende Rednerin und Keynote Speakerin Dr. Caroline Dostal. Für sie hat das Reden sehr unterschiedliche Aspekte: es hat sehr viel mit Macht zu tun, denn Worte sind mächtig. Sie gestalten unsere Realität. In unserer Demokratie, in der wir leben, hat Reden aber auch sehr viel mit Freiheit zu tun, denn jede und jeder kann in freier Rede seine Gedanken zum Ausdruck bringen. Und da Caroline Dostal lange Jahre als Juristin auf dem politischen Parkett tätig war, haben ihre Vorträge und Keynotes auch immer mit Politik zu tun, die sich um den Deutschen Bundestag aber auch auf dem internationalen Parkett abspielt. Und eines steht für sie schon fest: für die Rednerauszeichnung ist ihre Favoritin eine Frau.

Der Grund für die Favoritin ist allerdings nicht allein der Umstand, dass sie eine Frau ist. Das wäre wirklich zu kurz gegriffen. Die Favoritin steht in ihrem Wirken aber für entscheidende Aspekte: sie ist eine wirklich herausragende Frau, die in ihrem Lebenswerk unermüdlich für Freiheit und Demokratie eintritt, die Menschlichkeit gegen Machtmissbrauch setzt und die nicht müde wird, gerade auch der Politik ins Gewissen zu reden. Für die GSA wäre es eine echte Ehre, sie in ihrer Hall of Fame zu haben. Für die Rednerin und GSA-Mitglied Caroline Dostal ist es auch eine Herzensentscheidung, denn die Favoritin ist der lebende Ausdruck ihres eigenen Lebensmottos: Freiheit ist eine Sache des Herzens!

Der Ausgang der Wahl bleibt aber zunächst geheim. Die Bekanntgabe und Aufnahme in die GSA Hall of Fame erfolgt im Rahmen des Gala-Abends bei der internationalen GSA Convention im September.

Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speakerin und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Psychotherapeutischer HP, Coach und Weltreisende.

