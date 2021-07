Vorsicht Betrugsversuch!

Der Digital Signage Premium-Anbieter komma,tec redaction warnt Mitbewerber vor raffinierten Betrügern aus Frankreich.

Auf den ersten Blick ist an der E-Mail nichts Auffälliges zu entdecken. Scheinbar handelt es sich um eine ganz normale Großbestellung von Displays, so wie sie ein Unternehmen wie der Hamburger Digital Signage Anbieter komma,tec redaction jeden Tag erhält. Der Firmensitz des scheinbar bestellenden und tatsächlich auch real existierenden Großunternehmens befindet sich in Paris. Auch das ist für einen international agierenden Anbieter wie die komma,tec redaction erstmal nicht ungewöhnlich – Anfragen aus dem Ausland treffen hier ständig ein. Wenn die E-Mail zusätzlich mit einer täuschend echten Signatur einer wirklich existierenden französischen Firma versehen ist, scheint der Bluff perfekt. Dem arglosen Betrachter käme kaum in den Sinn, es hier mit heimtückischen Betrügern zu tun zu haben.

Dennoch wurde der Geschäftsführer der komma,tec redaction Fabian Scholz bei näherer Betrachtung der Bestellung skeptisch – das Hamburger Unternehmen begann auf eigene Faust mit Nachforschungen. So sollten die 30 bestellten Displays im Wert von knapp 100.000 Euro nicht etwa an die Adresse vom Hauptsitz des besagten französischen Unternehmens gesandt werden. Vielmehr wurde als Lieferadresse für das wertvolle Elektrogut ein Ort irgendwo im Nirgendwo zwischen Spielplatz und Parkhaus im Städtchen Bagnolet genannt, welches östlich an die Hauptstadt Frankreichs grenzt.

“Doch die merkwürdige Lieferadresse war nicht der einzige Aspekt, der uns stutzig werden ließ”, so Fabian Scholz. “Auch die Mailadresse, von der aus uns die Großbestellung erreichte, ließ uns aufmerken. So folgte auf den Firmennamen in der E-Mail-Adresse der Zusatz “-grps”, den das real existierende französische Unternehmen nicht in seiner Adresse führt. Wir können sämtliche Mitbewerber nur inständig vor den Betrügern warnen, denn ihre Masche ist ausgesprochen perfide. Die Täter nutzen sogar reale LinkedIn-Profilnamen, um ihre Täuschung beinahe perfekt zu machen. Wir haben uns entschlossen, diesen Fall publik zu machen, um unsere Mitbewerber vor diesen Betrügern zu warnen und damit vor einem immensen finanziellen Schaden zu schützen.”

Inzwischen warnt auch das französische Unternehmen auf seiner eigenen Homepage vor den Betrügern, und der Hamburger Digital Signage Anbieter komma,tec redaction hat sowohl die französische als auch die deutsche Polizei eingeschaltet, um den Fall zu verfolgen und den Tätern das Handwerk zu legen.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

Firmenkontakt

komma,tec redaction GmbH

Fabian Scholz

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180

info@kommatec-red.de

http://kommatec-red.de

Pressekontakt

komma,tec redaction GmbH

Heiko Seibt

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180

seibt@kommatec-red.de

http://kommatec-red.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.