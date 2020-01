Vorstandswechsel bei Engelsmann

Kurz vor Weihnachten hieß es bei Engelsmann Abschied nehmen. Zum 31. Dezember 2019 verabschiedete sich Olaf Gerdes, der seit dem Jahr 2006 als Vorstand bei Engelsmann tätig war, in den wohlverdienten Ruhestand.

Mit den beiden Nachfolgern Christian Kretzu und Christian Wernicke, welche die Position zum 01. Januar 2020 gemeinsam übernahmen, wird Engelsmann ab sofort von einem Vorstands-Duo geführt. Die Rolle des technischen Vorstandes übernimmt Christian Kretzu, der 1994 seine Laufbahn bei Engelsmann als Mitarbeiter im technischen Vertrieb startete. Nachdem er viele Jahre als Kundenberater tätig war, übernahm er 2012 die Leitung der Konstruktions- und Entwicklungsabteilung. Christian Wernicke begann 1986 seine Ausbildung bei Engelsmann, war anschließend als Vertriebsmitarbeiter tätig, bevor er im Jahr 2002 die Leitung der Serviceabteilung übernahm. Ab 2006 leitete er den Vertrieb DACH und das Marketing, ehe er ab 2015 dann für den gesamten Vertrieb verantwortlich war.

Beide sind leidenschaftliche Engelsmänner, die bei der Führung des Unternehmens auf eine langfristig ausgelegte Wachstumsstrategie setzen: „Die Weiterentwicklung bestehender Produkte aber auch die Entwicklung und Einführung neuer Produkte sowie die ständige Optimierung unserer Prozesse sind wesentliche Säulen unserer Unternehmensstrategie“, sagt Christian Kretzu und ergänzt: „Als langjährige Engelsmänner freuen wir uns besonders, die Leitung des Unternehmens zu übernehmen, um somit die Zukunft von Engelsmann aktiv zu gestalten.“ Für Christian Wernicke steht vor allem die Kundennähe im Fokus aller Bemühungen: „Unser Ziel ist es unseren Kunden den Entscheidungs- und Kaufprozess für erklärungsbedürftige Maschinen so einfach wie möglich zu gestalten. Das erreichen wir nur indem wir die Bedürfnisse unserer Kunden konsequent in den Vordergrund stellen und uns auf das konzentrieren was uns ausmacht: unsere langjährige Erfahrung im Handling von Schüttgütern.“

Mehr Informationen unter www.engelsmann.de

Die J. Engelsmann AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist ein weltweit agierender Anbieter von Prozesstechnik für die Schüttgutindustrie. Engelsmann hat sich auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Siebmaschinen und Anlagen für die Big Bag-Entleerung und -Befüllung spezialisiert. Hochwertige Produktlösungen in der Labortechnik runden das Produktangebot ab. Umfangreiche Engineering-Leistungen sowie die Durchführung von Montagen, Inspektionen, Instandsetzungen sowie Ersatzteil-Diensten ergänzen das Leistungsspektrum und bieten den Auftraggebern eine bedarfsgerechte Lösung aus einer Hand. Modernste Fertigungstechnologien, hohes Fach-Know-how und ein nach DIN EN 9001:2015 ausgerichtetes Qualitätsmanagement-System sorgen für einen hohen Qualitätsstandard.

Firmenkontakt

J. Engelsmann AG

Jana Kalka

Frankenthaler Str. 137-141

67059 Ludwigshafen

0621-59002-0

0621 59002-76

info@engelsmann.de

http://www.engelsmann.de

Pressekontakt

J. Engelsmann AG

Jana Kalka

Frankenthaler Str. 137-141

67059 Ludwigshafen

0621-59002-280

0621 59002-76

kalka@engelsmann.de

http://www.engelsmann.de

