Vultr und FluidCloud ermöglichen sofortige Cloud-Migration für Unternehmen weltweit

Neue Zusammenarbeit beschleunigt die sofortige Portabilität von Workloads, sicheres Infrastruktur-Cloning und Multicloud-Governance – ohne Ausfallzeiten oder Anbieterbindung.

West Palm Beach, FL – 16. September 2025 – Vultr, das weltweit größte private Cloud-Infrastrukturunternehmen, gab heute bekannt, dass FluidCloud, der Pionier für portable Cloud-Infrastrukturen, der Vultr Cloud Alliance beigetreten ist, um die Cloud-Migration für Unternehmen weltweit zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Im heutigen, sich rasant entwickelnden Cloud-Umfeld stehen Unternehmen unter enormem Druck, ihre Infrastruktur schnell und kosteneffizient zu modernisieren. Durch die Integration der Cloud Cloning-Technologie von FluidCloud mit der leistungsstarken Cloud-Infrastruktur von Vultr ermöglichen FluidCloud und Vultr KI-getriebenen Unternehmen, innerhalb weniger Minuten von jedem Anbieter zu Vultr zu migrieren – ohne Serviceunterbrechung oder komplexes Re-Engineering. Gleichzeitig wird ein Multicloud-Ansatz unterstützt, bei dem Workloads über verschiedene Plattformen verteilt werden können.

„Unsere Partnerschaft mit Vultr basiert auf einer gemeinsamen Mission: Unternehmen von der Cloud-Bindung zu befreien und Multicloud-Operationen zu vereinfachen“, sagte Sharad Kumar, Mitgründer und CEO von FluidCloud. „Von DevOps-Teams, die Cloud Drift managen, bis hin zu CIOs, die steigende Kosten kontrollieren wollen – unsere Partnerschaft liefert einen schlanken, effizienten Weg, Infrastruktur schnell zu migrieren und zu replizieren, während gleichzeitig Leistung und Governance über Clouds, Regionen und Konten hinweg erhalten bleiben. Damit setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Multicloud-Innovation und operativer Exzellenz.“

Die bahnbrechende Cloud Cloning -Technologie von FluidCloud verwandelt Infrastruktur in ein strategisches, portables Asset – und ermöglicht Migration, Replikation und Wiederherstellung über Clouds hinweg in wenigen Minuten. Dadurch können IT-Teams Workloads über verschiedene Umgebungen testen, klonen und wiederherstellen, während sie nahtlos in das entwicklerfreundliche Ökosystem von Vultr integriert werden. Wichtige Vorteile sind:

-Nahtlose Portabilität von AWS, Azure, Google Cloud oder jedem Anbieter direkt auf die Plattform von Vultr

-Automatisierte Infrastruktur-Anpassung – keine Ausfallzeiten, kein Re-Engineering, kontinuierlicher 24/7-Betrieb

-Echtzeit-Governance und Sicherheit für Compliance, Drift-Erkennung und Richtlinienkontrolle

-Konfigurierbare Multi-Region-Backups und vollständige IaC-Portabilität für resiliente, flexible Cloud-Operationen

„Unsere Partnerschaft mit FluidCloud bietet Unternehmen einen intelligenteren, schnelleren Weg zur Cloud-Modernisierung“, sagte Kevin Cochrane, CMO von Vultr. „Durch die Kombination von FluidClouds Cloud Cloning-Technologie mit der Hochleistungsinfrastruktur von Vultr erhalten Organisationen die Werkzeuge, die sie benötigen, um ihre Infrastruktur zurückzuerobern, Kosten zu senken, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, und Workload-Portabilität zu gewinnen.“

FluidCloud ist der neueste Partner, der der Vultr Cloud Alliance beitritt – einem strategischen Partnerprogramm, das Kunden Zugang zu erstklassiger Cloud-Infrastruktur und -Diensten bietet.

Mehr zur Partnerschaft zwischen FluidCloud und Vultr erfahren Sie hier.

Vultr verfolgt die Mission, leistungsstarke Cloud-Infrastruktur weltweit einfach, erschwinglich und lokal zugänglich zu machen – für Unternehmen und KI-Innovatoren gleichermaßen. Hunderttausende aktive Kunden in 185 Ländern vertrauen auf die flexiblen, skalierbaren Cloud-Compute-, Cloud-GPU-, Bare-Metal- und Cloud-Storage-Lösungen von Vultr. Das Unternehmen wurde von David Aninowsky gegründet und über ein Jahrzehnt eigenfinanziert – heute ist Vultr das weltweit größte privat geführte Cloud-Infrastrukturunternehmen.

Mehr erfahren unter: www.vultr.com

Über FluidCloud

FluidCloud definiert neu, was im Bereich Multicloud-Infrastruktur möglich ist. Entwickelt für Infrastruktur- und DevOps-Teams ist die FluidCloud-Plattform die erste Lösung, mit der sich Infrastruktur innerhalb weniger Minuten über Clouds hinweg klonen, migrieren, wiederherstellen und optimieren lässt. FluidCloud ermöglicht Organisationen, Workloads dort auszuführen, wo es am meisten Sinn macht – ohne Anbieterbindung. Basierend auf Infrastructure as Code und cloud-nativer Orchestrierung nutzt FluidCloud die Cloud Cloning -Technologie, um volle Transparenz, Automatisierung und Resilienz in komplexen Multicloud-Umgebungen zu bieten. Mit FluidCloud passen sich Unternehmen an, wenn sich Prioritäten ändern – und erschließen wahre Cloud-Freiheit.

