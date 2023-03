VW Amarok Lautsprecher nachrüsten 345 Watt Spitzenklasse

Ein 345 Watt Power Lautsprecher Upgrade für den VW Amarok für Einzel- oder Doppelkabine mit hochwertigen Klangeigenschaften.

Gute Neuigkeiten für den VW Amarok und ein Lautsprecher Upgrade für das Standard Soundsystem. Mit dem Paket VW Amarok Lautsprecher Power System vorne hinten wird ein 345 Watt leistungsstarkes Lautsprecher Upgrade angeboten passend für den VW Amarok mit Doppelkabine. Das Einbauset umfasst Lautsprecher für die vorderen und hinteren Türen und externe Hochtöner für die vorderen A-Säulen.

Die vom Hersteller Audison aus der Prima Serie bestehenden 2 Wege Systeme für die vorderen Türen bieten mit bis zu 345 Watt Maximalleistung ausreichend Power für eine pegelstarke Musikwiedergabe. Mit 92,5DB Wirkungsgrad erreichen die Lautsprecher selbst an Radios eine beachtliche Lautstärke ohne zusätzliche Endstufe. Die Tieftöner wurden für den Einsatz in Fahrzeugtüren konzipiert um bei Verwendung in OEM Systemen (mit werkseitigen Radios oder Navigation) eine hohe Leistung zu erzielen.

Für beide vorderen Türen wird das Audison APK165 Power eingesetzt das über extra starke Tieftöner und über 29mm Hochtöner verfügt, beide Hoch- und Tieftöner werden mit einer separaten Frequenzweiche mit den passenden Musiksignalen versorgt. Die Frequenzweiche für die Hochtöner biete zusätzlich ein zweistufiger Pegelwähler an der Weiche an. Damit lässt sich der Pergel auch hinter werksseitigen Gittern wie in der A-Säule des VW Amarok optimal anpassen.

Im Webshop von auto-lautsprecher.eu bieten wir auch VW Amarok Lautsprecher für die Version mit Einzelkabine an, hier wird nur das 2 Wege Frontsystem für ein Upgrade benötigt. Wir bieten nur System für den VW Amarok an die eine externe Frequenzweiche für die Hochtöner enthalten. 2 Wege System mit einer Frequenzweiche für Hoch- und Tieftöner sind bei dieser Einbausituation nicht zu empfehlen.

Die Lautsprecher im VW Amarok sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen in den Türen montiert und genietet. Fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Kabel in den Türen sind in allen unseren Einbausets enthalten. Damit wird die Montage vereinfacht und ist auch handwerklich begabte Fahrzeughalter durchführbar. Um die Lautsprecher im VW Amarok zu tauschen muss die Türverkleidung entfernt werden und auch die Verkleidung der A-Säule. Dazu wird im Webshop spezielles Ausbauwerkzeug in der Form von Kunststoffhebeln angeboten. Dieses Werkzeug hat den Vorteil keine Kratzer oder Dellen am Interior zu hinterlassen, zusätzlich können die Türklipse an der Rückseite der Türverkleidung damit gelockert werden ohne abzubrechen.

Zusätzlich empfehlen wir für den Einbau von VW Auto-Lautsprecher Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten in den Fahrzeugtüren um die Akustik im Fahrzeug zu verbessern. Durch das Dämmen wird die Basswiedergabe um bis zu 7 DB verbessert und zusätzlich werden vibrierende Teile ruhiggestellt die bei der Musikwiedergabe stören. Die Türdämmung wird innen auf die Außenbleche angebracht und an Stellen der Türverkleidung, dass aufbringen der Dämmmatten ist sehr einfach da sie selbstklebend sind.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

