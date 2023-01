VW Beetle 5C Autoradio nachrüsten mit Fremdhersteller

Autoradio nachrüsten im VW Beetle Typ 5C von 2011 – 2019 perfekte Integration eines Fremdherstellers

Der VW Beetle Typ 5C ist mit einem Doppel DIN-Radio werksseitig ausgestattet. Der Wunsch vieler Fahrzeughalter ist mit der Zeit das Gerät zu tauschen und auf einen Fremdhersteller zurückzugreifen. Für den Autoradio Tausch im VW Beetle Typ 5 C von 2011 – 2019 werden eine Reihe von Teilen benötigt um ein Radio zu integrieren. Die meisten Fahrzeughalter werden eine Kaufentscheidung treffen wieder ein Doppel DIN-Gerät eines Anbieters am Nachrüstmarkt einzubauen.

Neben der Radiohalterung für Doppel DIN wird auch der Blechkasten benötigt, im Lieferumfang der neuen Doppel DIN Radios sind Blechkästen dabei die haben aber oft unterschiedliche Größen und passen so nicht automatisch in den Einbaurahmen der Radioblende ohne Abstände zum Cockpit zu hinterlassen. Die Firma autoradio-einbau.eu biete im Webshop das VW Beetle 2 DIN Autoradio Einbauset Antennen Diversity an.

Ein komplettes Einbauset mit Radiohalterung passenden Blechkasten sowie Plug and Play Adapterkabel zu dem VW Beetle Kabelbaum im Schacht und zum neuen Radio. Für das Antennensignal wird ein leistungsstarker Antennen Diversity Adapter mitgeliefert. Antennen Diversity nutze die beiden Antennen im VW und stellt immer den besten Empfang für die Sender zur Verfügung.

In diesem VW Autoradio Einbauset sind alle notwendigen Teile enthalten das VW Radio gegen ein Doppel DIN-Radio eines Fremdherstellers zu tauschen. Für VW Beetle Modelle mit Multifunktionslenkrad können auch Radios von Fremdherstellern wieder gesteuert werden, dazu wird aber ein weiterer Adapter für Lenkradfernbedienung benötigt.

Mit diesem Adapter können die Funktionen am Lenkrad wiederhergestellt werden, er ist passend für Marken von Fremdherstellern wie Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Tristan Auron, Xomax, Xtrons und Zenec.

Im VW Beetle Typ 5C von 2011 – 2019 können sowohl auch 1 DIN-Radios installiert werden im Webshop von autoradio-einbau.eu finden Sie auch dazu ein passendes Einbauset. Die Installation ist sehr einfach es müssen keine Kabel durchgeschnitten werden die Adapter sind Plag and Play und müssen nur mit den bestehenden Steckern verbunden werden. Der Autoradio Einbau war noch nie so einfach mit diesen Einbausets für ein Radio eines Fremdherstellers.

Am Nachrüstmarkt gibt es auch fahrzeugspezifische Geräte mit der Form der VW Radios die im VW Beetle Typ 5C verbaut sind. Für diese Varianten benötigen Sie kein Einbauset dabei ist aber in vielen Fällen die Integration der Lenkradfernbedienung nicht möglich. Wenn Sie alle Features nutzen wollen fällt die Wahl auf ein Standard Doppel DIN- oder 1 DIN-Gerätes eines renommierten Herstellers.

Der VW Beetle Typ5C hat ein CAN BUS System, wenn Sie hier nachträglich eine Navigation installieren möchten sollten Sie auf einen Hersteller aus der Liste oben zurückgreifen. Alle werkseitig mit Navigation ausgestatteten VW Beetle Typ 5C haben auch ein Multifunktionslenkrad. Damit benötigen Sie immer einen Adapter für Lenkradfernbedienung.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

Firmenkontakt

autoradio-einbau.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@autoradio-einbau.eu

https://autoradio-einbau.eu/

Pressekontakt

autoradio-einbau.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@autoradio-einbau.eu

https://autoradio-einbau.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.