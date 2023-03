VW Passat B7 Lautsprecher nachrüsten mit 300 Watt System

Ein Lautsprecher Upgrade mit hervorragenden Klangeigenschaften und Oberklasse Performance für den VW Passat B7 Limousine oder Variant

Der VW Passat B7 von 2010 – 2015 ist als Limousine und Variant am Markt, dass Standard Soundsystem stößt schnell an seine Grenzen. Mit dem Paket VW Passat B7 Lautsprecher-Set mit 4 Hochtöner gibt es ein kraftvolles Systemupgrade mit leistungsfähigeren Lautsprechern. Mit diesem Paket wird ein 300 Watt Lautsprechersystem von Audison für den Passat B7 angeboten. Dieses System besticht durch einen sehr hohen Wirkungsgrad von 93,5DB und nutzt damit die Leistung des ab Werk eingebauten Radios völlig aus. Der Wirkungsgrad eines Lautsprechersystems bestimmt die Performance des Lautsprechers am Radio oder einer externen Endstufe.

Das Paket beinhaltet alle Lautsprecher für beide vorderen Türen und die Hochtöner in beiden Spiegeldreiecken. Für beide hinteren Türen werden die gleichen Systeme mit Tieftöner und externen Hochtönern verbaut. Dabei ist die Installation der VW Passat B7 Lautsprecher für den Fahrzeughalter durchführbar. Die 300 Watt System Audison APK165 verfügen über Frequenzweichen mit zweifachen Pegelwählern für die 26mm Hochtöner damit auch hinter den Gittern in den Spiegeldreiecken der optimale Pagel gewählt werden kann.

Die 4 Hochtöner der Lautsprechersysteme sorgen mit klaren brillanten Höhen für feinste Details in der Musikwiedergabe für die Fahrer- und Beifahrer wie auch für die Personen in den hinteren Sitzen. Die hohe Dynamik bei der Wiedergabe von Titeln ist eine klare Steigerung des gesamten Soundsystems. Das Upgrade ist für VW Passat B7 Fahrzeuge mit Standard Soundsystem und nicht für Modelle mit Dynaudio System geeignet.

Die VW Auto-Lautsprecher in den Türen sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen befestigt, sie werden durch die Halterungen aus dem Lieferumfang ersetzt. Auch hier werden für die vorderen Türen Halterungen aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) eingesetzt. Durch diese massiv stabilen Halterungen erhalten die Tieftöner starken Halt der sich akustisch in der Basswiedergabe niederschlägt.

Für die Türen empfehlen wir eine Dämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten die lästige vibrierende Teile ruhigstellt, und nochmals für bessere akustische Bedingungen sorgt damit Lautsprecher ihre vollen Klangeigenschaften entwickeln können. Bei Messungen im Fahrzeug wurde festgestellt das Fahrzeuge die nachtrüglich gedämmt wurden, akustische Bedingungen schaffen in der bis zu 7 DB mehr Basswiedergabe erreicht wird bei gleicher Quelle in dem Fall das werksseitige Autoradio.

Um die Lautsprecher problemlos zu installierte müssen die Türverkleidungen demontiert werden, für diesen Arbeitsschritte bieten wir im Webshop von auto-lautsprecher.eu ein Ausbauwerkzeug aus Kunststoffhebeln an. Mit diesen Spezialwerkzeug werden keine Kratzer oder Dellen am Interior hinterlassen auch die Klipse an der Rückseite der Türverkleidung können damit gelöst werden ohne abzubrechen.

Für alle Kunden die im Webshop eine Bestellung für ein Upgrade der VW Passat B7 Lautsprecher abgeben ist auch eine PDF mit detailrechen Einbau Tipps im VW Passat B7 im Lieferumfang enthalten.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

