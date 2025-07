W-Fragen / GOST-Zertifikat der EAWU-Staaten

Was ist ein GOST-Zertifikat?

Das GOST-Zertifikat war über Jahrzehnte der Standardnachweis dafür, dass ein Produkt den nationalen Sicherheits- und Qualitätsvorgaben in Russland und anderen GUS-Staaten entspricht. „GOST“ steht für „Gosudarstvenny Standart“, also „staatlicher Standard“. Obwohl das GOST-System in vielen Bereichen durch die EAC-Zertifizierung der EAWU ersetzt wurde, bleibt es in bestimmten Sektoren weiterhin relevant – vor allem auf Kundenwunsch, in Industriebranchen oder bei öffentlichen Aufträgen.

Wann wird ein GOST-Zertifikat benötigt?

Ein GOST-Zertifikat wird vor allem dann verlangt, wenn ein Produkt nicht unter die EAC-Vorschriften fällt, wenn ein lokaler Geschäftspartner oder Importeur es fordert, oder wenn das Produkt an staatliche Einrichtungen geliefert wird. Auch in sensiblen Branchen – etwa Maschinenbau, Werkstofftechnik oder Chemie – wird GOST weiterhin häufig erwartet.

Worin unterscheidet sich GOST von EAC?

Während das EAC-Zertifikat auf gemeinsamen technischen Regelwerken der EAWU-Mitgliedstaaten basiert und in allen EAWU-Ländern gilt, ist das GOST-Zertifikat eine nationale Zulassung – z.B. nur für Russland oder Kasachstan. GOST basiert auf nationalen Normen und wird oft zusätzlich zum EAC-Zertifikat eingesetzt, vor allem aus vertrieblichen oder rechtlichen Gründen.

Wer stellt GOST-Zertifikate aus?

GOST-Zertifikate werden von akkreditierten Zertifizierungsstellen mit Zulassung nach dem GOST-R-System ausgestellt. Je nach Zertifikatsart erfolgen dabei Produkttests, Werksinspektionen oder Dokumentenprüfungen. Die Prüfstelle muss staatlich anerkannt sein.

Welche Arten von GOST-Zertifikaten gibt es?

Es gibt verpflichtende und freiwillige GOST-Zertifikate. Die freiwillige Variante wird häufig für Marketing, Kundenanforderungen oder Ausschreibungen genutzt. Auch GOST-Deklarationen sind verbreitet – eine vereinfachte Konformitätserklärung ähnlich der EAC-Deklaration.

Wie läuft die GOST-Zertifizierung ab?

Der Prozess beginnt mit der Einreichung technischer Unterlagen. Je nach Produkt folgen Laborprüfungen und ggf. Werksaudits. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Zertifikat mit einer Gültigkeit von 1 bis 5 Jahren (bei Serienlieferungen) oder für eine Einzellieferung ausgestellt. Verpflichtende Zertifikate müssen zudem im nationalen Register eingetragen werden.

Was kostet ein GOST-Zertifikat?

Die Kosten hängen stark vom Produkttyp, Prüfaufwand und der Zertifikatsart ab. Freiwillige GOST-Zertifikate beginnen bei rund 500 Euro, während verpflichtende Zertifikate bis zu 6.000 Euro kosten können. Zusätzlich fallen ggf. Kosten für Laborprüfungen, Übersetzungen und Produktvarianten an.

Wo gilt das GOST-Zertifikat?

Ein GOST-Zertifikat hat nationale Gültigkeit – etwa in Russland (GOST-R), Kasachstan, Usbekistan, Belarus, Armenien, Kirgisien und weiteren GUS-Staaten. In vielen dieser Länder läuft GOST jedoch parallel oder ergänzend zum EAC-System. Besonders bei Behörden, staatlichen Unternehmen oder öffentlichen Ausschreibungen wird GOST weiterhin anerkannt oder vorausgesetzt.

Warum ist GOST heute noch wichtig?

Ein GOST-Zertifikat erleichtert nicht nur die Zollabfertigung und Produktregistrierung, sondern stärkt auch das Vertrauen bei Kunden und Behörden. Es kann Voraussetzung für die Teilnahme an Ausschreibungen, Lieferverträgen oder Sonderprojekten sein – und zeigt, dass ein Produkt nationale Qualitätsstandards erfüllt.

Das Unternehmen AC Inorms GmbH ist Ihr qualifizierter Ansprechpartner für die Abwicklung aller Arten von EAC Zulassungen für den Export in die EAWU Staaten. Für unsere Kunden erstellen wir alle notwendigen Exportunterlagen und bieten eine professionelle Beratung bei allen Exportfragen. Zudem erledigen wir sämtliche Normierungsaufgaben, wie zum Beispiel EAC Zertifizierung für die EAWU Teilnehmerstaaten.

Kontakt

AC Inorms GmbH

Lisa Gösser

Nobel Straße 3/5

41189 Mönchengladbach

+4921619904970

+4921619904979



https://ac-inorms.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.