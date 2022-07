Wackler-CEO Peter Blenke erhält Nachhaltigkeitspreis

Würdigung mit dem B.A.U.M Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2022 für anhaltendes Engagement im eigenen Unternehmen und über Branchengrenzen hinaus

München/Puchheim, den 05.07.2022: Für sein jahrzehntelanges Umwelt-Engagement und seinen transformativen Einfluss wurde Peter Blenke, CEO der Wackler Holding SE, mit dem begehrten B.A.U.M Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. Die Auszeichnung spiegelt den Wandel der Facility-Management-Branche wider, den der Vorstand der Wackler Holding maßgeblich vorantreibt. Der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V. ist ein gemeinnütziges Unternehmensnetzwerk für nachhaltiges Wirtschaften mit weit über 700 Mitgliedern und vernetzt Akteur:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und Verbänden.

Der B.A.U.M Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis wird von einer unabhängigen Fachjury an Einzelpersonen in Unternehmen oder Forscher:innen und Journalist:innen verliehen, die mit ihrem herausragenden Engagement und beispielhaften Initiativen nachhaltige Entwicklungen und den Umweltschutz vorantreiben. Peter Blenke, CEO der Wackler Holding SE, eines bundesweit führenden Dienstleistungsunternehmens in den Bereichen Facility Management, Gebäudereinigung, Sicherheits- und Personaldienstleistungen sowie Klima- und Umweltberatung, erhält in Würdigung seines transformativen Einflusses innerhalb und außerhalb des Unternehmens den begehrten Preis für Umwelt und Nachhaltigkeit in der Kategorie Großunternehmen.

Damit ist er einer von sechs Preisträger:innen, die von der unabhängigen Fachjury in diesem Jahr für ihr Engagement als Pioniere und Vordenker der Transformation ausgezeichnet werden. B.A.U.M.-Vorsitzende Yvonne Zwick stellt in der aktuellen Pressemeldung zur Verleihung der diesjährigen Auszeichnung den wesentlichen Einfluss heraus, den die ausgezeichneten Personen auf ganze Branchen und Geschäftsbereiche haben: “Die große Transformation ist eine Herausforderung für Politik und Wirtschaft gleichermaßen und bietet große Zukunftschancen. Herkömmliche Strukturen kommen auf den Prüfstand, das Neue wird nicht nur denkbar, sondern auch machbar. Die B.A.U.M.-Preisträgerinnen und Preisträger stehen beispielhaft für neues Denken und Handeln.”

Peter Blenke, studierter Jurist und Betriebswirt, kam nach vorangegangenen Stationen bei internationalen Serviceunternehmen 2004 zu Wackler und entwickelte die damals noch regionale Gebäudereinigungsfirma zu einem heute bundesweit führenden klimaneutralen Dienstleistungsunternehmen.

Schon früh brachte er das Unternehmen als Geschäftsführer auf den “Grünen Weg” und verlieh Wackler ein branchenweit einzigartiges Profil als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit. Peter Blenke nutzt seinen Wirkungsbereich im Unternehmen, um Mitarbeiter:innen und Kunden auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu führen: “Mir wurde sehr schnell klar, dass ich hier über sehr umweltrelevante Themen zu entscheiden hatte: vom Ressourcenverbrauch bis zum Einsatz von Reinigungsmitteln. Es waren wissenschaftlich begründete Fakten, die mir aufzeigten, dass die endliche ökologische Belastbarkeit unserer Erde eine zeitnahe wesentliche Veränderung in den Denkweisen, Strategien und im Verhalten verlangt – von uns allen.”

Aus den gelebten Werten sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit wurde das Unternehmen innerhalb weniger Jahre ein verlässlicher Partner für Unternehmen und Organisationen, die Nachhaltigkeit und Umweltschutz in ihrer zukünftigen Geschäftsausrichtung integrieren müssen und wollen. Unter seiner Führung wurde das zu 100 Prozent klimaneutrale und nachhaltige Reinigungskonzept GREEN CLEAN entwickelt und eingeführt.

Seit 2018 ist Wackler das erste klimaneutrale Unternehmen unter den führenden Gebäudedienstleistern. Es folgte die Einführung einer jährlichen CO2-Bilanz nach dem Greenhouse Gas Protocol sowie die kontinuierliche Reduktion der CO2-Emissionen. Seit 2019/2020 setzt Peter Blenke mit seinem Team erneut als Branchenpionier die Veröffentlichung eines freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts um. 2020 gründete Peter Blenke die Wackler-Tochter ConClimate, ein Beratungsunternehmen für Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement.

Über seine Funktion als CEO der Wackler Holding SE hinaus ist es Peter Blenke ein Anliegen, Position zu beziehen und als Multiplikator für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu wirken. So veröffentlichte er 2020 das Buch “MENSCH.MACHT.KLIMA” und bietet führenden Klima- und Wirtschaftsexpert:innen in seinem gleichnamigen Podcast eine Plattform für ihr Engagement und den Austausch mit Unternehmen zu relevanten Fragestellungen einer nachhaltigen Wirtschaft. Peter Blenke ist assoziiertes Mitglied der Deutschen Gesellschaft CLUB OF ROME und Senator h. c. des Bundeswirtschaftssenats des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft e. V. Er unterstützt darüber hinaus Projekte des Klimaschutz-Unternehmen e. V.

In Anerkennung dieses besonderen Engagements erhält Peter Blenke deshalb den B.A.U.M. Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie Großunternehmen. Dieser wird am 16. November 2022 im Rahmen der B.A.U.M-Jahrestagung in Gütersloh verliehen.

Die Wackler Group ist ein bundesweit führendes Dienstleistungsunternehmen mit über 7.000 Mitarbeiter*innen an 36 Standorten. Unsere Serviceleistungen umfassen das Facility Management, die Gebäudereinigung, Sicherheits- und Personaldienstleistungen sowie die Unternehmensberatung für Klima und Umwelt. Mit Freude am Service liefern wir zuverlässig höchstmögliche Qualität. Aus Liebe zur Umwelt übernehmen wir als erstes klimaneutrales Unternehmen der Branche Verantwortung und leisten mit unserer ambitionierten CSR-Strategie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Allen voran steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt – und das seit über 110 Jahren.

