Walter Trummer: “Niemand ist bildungsfern”

Bildungsexperte Walter Trummer ist überzeugt, mit der richtigen Methode kann jeder gut lernen

Bildungsnah und bildungsfernen sind Attribute, mit denen Walter Trummer wenig anfangen kann. Der Leiter einer privaten Weiterbildungsakademie ist überzeugt: “Mit der richtigen Methode und der gehirngerechten Aufbereitung von Lerninhalten kann jeder lernen und Freude und Begeisterung dabei entwickeln.”

Dropouts brauchen die richtige Ansprache, ist Walter Trummer überzeugt

Als Bildungscoach hat Walter Trummer jahrelang Erfahrung mit Menschen gesammelt, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus dem Bildungssystem herausgefallen sind. Er versteht die Gefühlslage, in der sie sich befinden vor allem deshalb gut, weil auch er selbst die Schule zunächst ohne Abschluss verlassen hat. “Menschen ohne Schulabschluss sind häufig von Selbstzweifeln geplagt. Es gilt, ihnen beim Aufbau von neuem Selbstbewusstsein zu helfen. Das gelingt vor allem dann gut, wenn Lerninhalte durch ihre Darstellung gut verarbeitet werden können. Mit der richtigen Mischung aus Überraschung, Humor und Relevanz ist das ganz einfach und es gelingt, bildlich gesprochen den Torwächter an der Schranke zum Langzeitgedächtnis zu beeinflussen. Die Freude am Lernen neu zu beleben, ist der Schlüssel zum erfolgreichen Schulabschluss.”

Walter Trummer möchte Schulabbrechern eine Chance geben. Für Walter Trummer existiert der klassische Schulabbrecher nicht. Es gibt viele Faktoren, warum es soweit kommt. Den richtigen Zugang zu den Schulabbrechern finden, das ist das Ziel.

