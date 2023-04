Wann ist ein IQ-Test sinnvoll?

Viele Erwachsene sind unsicher, ob sie hochbegabt sind oder nicht, ob und wann ein IQ-Test sinnvoll wäre. Je später eine solche Begabung festgestellt wird, umso schwieriger ist es. Denn bei Erwachsenen fehlt der objektive Blick von außen, um zu erkennen, dass etwas anders ist. „Hochbegabung“ bedeutet, dass man einen IQ von über 130 hat, aber nicht jeder kann dieses Potenzial nutzen oder möchte es beruflich ausleben. Studien belegen, dass viele Hochbegabte nicht einmal einen höheren Studienabschluss schaffen. Wer vermutet, hochbegabt zu sein, sollte sich Klarheit verschaffen, sinnvoll ist dann ein IQ-Test. Denn die Diagnose, dass man hoch- oder vielbegabt ist, erleichtert einem das Leben. Ein IQ-Test ist also auf jeden Fall sinnvoll.

Der IQ-Test ist sinnvoll, um Hochbegabten zu helfen, sich beruflich und privat neu zu orientieren, sein eigenes Potential zu erkennen und dieses sinnvoll zu fördern. Vor allem aber hilft das Wissen, sich innerlich zu sortieren und selbst zu erkennen. Dieser Prozess kann mitunter recht anstrengend und aufwühlend sein. Mit einem Coach wie Ulrike Alt aus München, die zum einen Begabungsdiagnostikerin ist und zum anderen schon sehr lange mit hoch- und vielbegabten Menschen arbeitet, kann der Veränderungsprozess deutlich erleichtert und professionell begleitet werden.

Darum ist ein IQ-Test sinnvoll:

-Man erkennt sich selbst in all seinen Facetten.

-Man lernt seine Potenziale kennen und findet seine Berufung.

-Man verändert seine Sicht auf negative Erlebnisse in der Vergangenheit.

-Man nutzt die Chance, Teil einer Gruppe zu werden und sich mit Gleichgesinnten zu umgeben.

Wie läuft ein IQ-Test ab?

Viele haben Angst, einen IQ-Test zu machen. Oft ist es die Angst, herauszufinden, dass man doch nicht so intelligent ist. Dazu kommen bei vielen auch mögliche Prüfungsängste, die einen bei einem IQ-Test blockieren können.

Am besten wäre es, wenn der Test entweder in der Früh oder mittags stattfindet, denn nachmittags und abends lässt die Konzentration bei vielen Menschen nach und die Bedingungen sind somit nicht mehr optimal für einen IQ-Test. Bei dem weltweit am häufigsten eingesetzten Intelligenztestverfahren werden 10 Untertests zu Sprachverständnis, wahrnehmungsgebundenem logischen Denken, Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit durchgeführt. Der Test dauert 2,5 bis 3 Stunden. Danach bespricht Begabungsdiagnostikerin Ulrike Alt detailliert das Ergebnis, die Stärken und Talente und klärt alle auftretenden Fragen.

Ein IQ-Test ist sinnvoll, denn für viele Erwachsene ist die Erkenntnis, dass sie hochbegabt sind, erst einmal eine Erleichterung. Endlich erkennen sie sich wieder und finden eine Erklärung für all ihre Probleme.

Ulrike Alt ist Coach und Mentorin für hochbegabte, vielbegabte und hochsensible Menschen – der Turbo in Sachen Veränderung und Wachstum.

Themen im Coaching sind unter anderem das Hochstapler-Syndrom und die spät erkannte Hochbegabung sowie der Umgang mit dem großen Potenzial, um es wirklich nutzbar zu machen.

Ulrike Alt verfügt über eine exzellente Wahrnehmung und deckt dabei unsichtbare Zusammenhänge auf, die sie dann gemeinsam mit ihren Coachees direkt im Unterbewusstsein auflöst.

Firmenkontakt

Ulrike Alt

Ulrike Alt

Leibstraße 38

85540 Haar

0151 22222010



http://www.ulrike-alt.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976662



http://www-pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.