Wartungsarbeiten am Salz- und Sole-Speicher des Enthärters auf ein Minimum reduzieren

Der SALIS-Sensor des Prozesswasser-Spezialisten OFS Online Fluid Sensoric GmbH überwacht den Salz-/Sole-Speicher des Wasserenthärters und benachrichtigt digital über dessen Missstände.

SALIS der Firma OFS aus Ronneburg überwacht jeden Tank der Enthärtungsanlage rund um die Uhr und benachrichtigt bei Vorhandensein eines WLAN-Netzes per E-Mail, sobald ein Problem festgestellt wurde. Die Installation ist schnell und einfach an jedem Enthärter mit Salz-/Sole-Speicher möglich. Die Auswerteeinheit ist platzsparend und kann so problemlos in der Nähe des Enthärters angebracht werden. Neben der Alarmierung per E-Mail kann auf eine drahtgebundene Weiterleitung der Alarme zurückgegriffen werden, wenn ein potentialfreier Kontakt vorhanden ist. Der Alarm kann standardmäßig alle 24 Stunden ausgelöst werden, bis das Problem behoben wurde. Die Alarmzeiten können individuell auf die Kundenbedürfnisse eingestellt werden.

SALIS überwacht Menge und Konzentration der Sole im Speicher sowie eventuell entstehende Salzverkrustungen. Auch eine Verstopfung der Wasserleitung im Soleschacht kann SALIS erkennen und so Alarm auslösen, ehe größerer Schaden entsteht.

Durch die permanente Überwachung entfallen engmaschige Wartungsintervalle. SALIS sorgt so für das gute Gefühl, dass der Enthärter in Ordnung ist.

OFS GmbH möchte sicherstellen, dass industrielle Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie im Heiss-, Dampfkessel- und Kühlwasserbereich wirtschaftlich, sicher und langlebig arbeiten. Dafür werden Anlagen zur Analyse, Überwachung und Steuerung der Systeme produziert und vertrieben. Jahrzehntelange Erfahrung und an den Bedürfnissen ausgerichtete Produkte und Neuerungen sichern die Betriebs- und Prozesssicherheit industrieller Anlagen.

