Warum du auf das Bräunen im Solarium verzichten solltest

Knackig Braun auf Knopfdruck. Für viele gehört der Gang ins Sonnenstudio zum Alltag. Doch so attraktiv sonnengebräunte Haut auch aussehen mag, so gefährlich kann die Bräune auch sein. Intensive UV-Bestrahlung kann zu Hautschäden und vorzeitiger Hautalterung führen. Und sie erhöht das Risiko an Hautkrebs zu erkranken, davor warnen Experten schon lange. Dass UV-Strahlen auch unser Immunsystem schwächen, darüber informieren jetzt die Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP).

Nach aktuellen Hochrechnungen erkranken derzeit bundesweit jedes Jahr rund 272.000 Menschen an Hautkrebs, davon über 37.000 am malignen Melanom, dem gefährlichen schwarzen Hautkrebs. Der wichtigste Risikofaktor ist erwiesenermaßen die UV-Strahlung. Dies gilt für die natürlichen UV-Strahlen der Sonne und die künstlich in Solarien erzeugten.

Wichtig ist dabei zu wissen, dass die Intensität der UV-Strahlung in Solarien erheblich höher ist als die der Sonne in unseren Breitengraden. In Deutschland gilt deshalb seit 2012 die UV-Schutz-Verordnung. Sie legt eine maximale Bestrahlungsstärke von 0,3 Watt pro Quadratmeter fest. Dieser Wert entspricht der Intensität der Äquator-Sonne mittags um 12 Uhr bei wolkenlosem Himmel. Im UV-Index ausgedrückt ist das UVI 12 und ist der Kategorie “Extrem” gleichzusetzen. Normalerweise sind hier Schutzmaßnahmen “absolut erforderlich”. Der UVI ist ein international einheitliches Maß und beschreibt die Sonnenbrand wirksame Intensität der UV-Strahlen. Das künstliche Besonnen sei daher selbst bei gewissenhaftem Umsetzen der UV-Schutz-Verordnung mit großen gesundheitlichen Risiken verbunden, so die Experten.

