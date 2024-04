Warum sind SPACs so populär?

Und warum setzt Donald Trump auf einen SPAC?

Ein SPAC, was für „Special Purpose Acquisition Company“ steht, ist eine börsennotierte Firma, die mit dem Hauptzweck gegründet wird, ein anderes Unternehmen zu erwerben. Auch bekannt als „Blank-Check-Unternehmen“, sammelt ein SPAC Geld über einen Börsengang ein, ohne vorher ein konkretes Geschäftsziel zu haben. Die gesammelten Gelder werden in der Regel auf einem Treuhandkonto verwahrt, während das SPAC-Management nach einem Zielunternehmen sucht, das es übernehmen kann.

Wenn der SPAC ein Zielunternehmen identifiziert hat, wird normalerweise eine Abstimmung der SPAC-Aktionäre über die Übernahme abgehalten. Wenn die Übernahme genehmigt wird, wird das Zielunternehmen durch den SPAC erworben, und das Zielunternehmen wird dann öffentlich an der Börse gehandelt. Auf diese Weise bietet ein SPAC einem privaten Unternehmen einen alternativen Weg, um an die Börse zu gehen, ohne den traditionellen IPO-Prozess durchlaufen zu müssen.

SPACs bieten verschiedene potenzielle Vorteile, die sie für bestimmte Investoren attraktiv machen können:

1.Schnellerer Zugang zum Kapitalmarkt: Ein SPAC ermöglicht es einem privaten Unternehmen, schneller an die Börse zu gehen, da es den zeitaufwendigen Prozess eines traditionellen IPOs umgeht. Dies kann besonders vorteilhaft sein, wenn das Unternehmen schnell Kapital benötigt, um Wachstumschancen zu nutzen oder Schulden abzubauen.

2.Flexibilität bei der Bewertung: SPACs ermöglichen es den Zielunternehmen, mit den Sponsoren des SPACs über die Bewertung und andere Transaktionsdetails zu verhandeln. Dies kann es den Zielunternehmen ermöglichen, eine Bewertung zu erzielen, die für sie attraktiver ist als bei einem traditionellen IPO.

3.Potenzielle Risikominderung: Für Investoren kann ein SPAC eine Möglichkeit bieten, in vielversprechende Unternehmen zu investieren, ohne das volle Risiko eines traditionellen IPOs eingehen zu müssen. Da SPACs ihre Mittel zunächst auf einem Treuhandkonto halten, besteht weniger Risiko, dass Investoren ihr Geld verlieren, wenn das SPAC keine geeignete Akquisitionschance findet.

4.Option für private Unternehmen: Für private Unternehmen kann ein SPAC eine alternative Möglichkeit bieten, an die Börse zu gehen, ohne den komplexen und kostspieligen Prozess eines traditionellen IPOs durchlaufen zu müssen. Dies kann insbesondere für Unternehmen attraktiv sein, die Schwierigkeiten haben, die strengen Anforderungen für einen Börsengang zu erfüllen.

5.Markenbildung und Sichtbarkeit: Durch die Beteiligung an einem SPAC können private Unternehmen ihre Markenbekanntheit steigern und sich einem breiteren Investorenkreis präsentieren, bevor sie an die Börse gehen.

Diese Vorteile machen SPACs zu einer attraktiven Option für bestimmte Unternehmen und Investoren, die nach Alternativen zum traditionellen IPO suchen. Obwohl SPACs für viele Unternehmen und Investoren attraktiv sein können, gibt es auch einige potenzielle Nachteile:

1.Risiko für Investoren: Da SPACs oft keine spezifischen Zielunternehmen haben, birgt die Investition in ein SPAC das Risiko, dass das SPAC keine geeignete Akquisitionschance findet oder dass die ausgewählte Akquisitionschance nicht den Erwartungen entspricht.

2.Begrenzte Transparenz: Da SPACs vor dem Erwerb eines Zielunternehmens oft keine öffentliche Tätigkeit ausüben, kann es an Transparenz bezüglich ihrer zukünftigen Pläne und Geschäftsstrategien fehlen.

3.Verwässerung der Anteilseigner: Wenn das SPAC ein Zielunternehmen erwirbt, kann dies zu einer Verwässerung der Anteile der SPAC-Investoren führen, insbesondere wenn zusätzliche Finanzierungen erforderlich sind, um die Akquisition abzuschließen.

4.Mangelnde Erfolgsbilanz: Einige SPACs könnten nicht in der Lage sein, ein geeignetes Zielunternehmen zu finden oder die Akquisition erfolgreich abzuschließen, was zu Verlusten für die Investoren führen könnte.

5.Regulatorische Risiken: Die zunehmende Beliebtheit von SPACs hat das Interesse der Regulierungsbehörden geweckt, was zu strengeren Vorschriften und möglicherweise zu zusätzlichen regulatorischen Risiken führen könnte.

Ausführliche Informationen zu innovativen Börsengängen und Beschaffung von Eigenkapital finden Sie unter folgenden Links:

Warum sollte eine Firma an die Börse gehen?

www.IPO-Mantelgesellschaft.de

Was genau ist ein SPAC?

https://www.ipo-mantelgesellschaft.de/boersengang/was-ist-ein-spac-bzw-eine-special-purpose-acquisition-company/

Welche Wege an die Börse gibt es?

https://www.ipo-mantelgesellschaft.de/welche-wege-fuehren-an-die-boerse/

SPAC, Reverse Takeover

Reverse Takeover, Börsenmantel, Mantelgesellschaft

Im April 23 ist die Yggdrasil SPAC 1 AG gegründet worden, die als SPAC/Mantelgesellschaft am 9. Oktober 2023 an die Börse Düsseldorf ging. Für eine interessierte und geeignete Technologiegesellschaft bietet sich die Möglichkeit durch eine Einbringung in diesen Börsenmantel einen Börsengang zeitsparend und kostengünstig umzusetzen.

Kontakt

Yggdrasil SPAC 1 AG

Werner Weiß

Berliner Allee 26a

86153 Augsburg

089-20300-6353



http://www.IPO-Mantelgesellschaft.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.