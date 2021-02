Was ist eine Varikozele und wie wirkt sie sich auf die männliche Fruchtbarkeit aus?

Die Varikozele ist eine variköse Erweiterung der Venen des Samenstrangs, die den Blutfluss vom Hoden ableiten. Diese Erweiterung wiederum bewirkt, dass die Temperatur in diesem Bereich ansteigt und die Produktion sowie Qualität der Spermien abnimmt, was zu einer Abnahme der Fruchtbarkeit bei Männern führen kann.

Die Inzidenz ist auf der linken Seite aus anatomischen Gründen höher, da auf dieser Seite die Vene rechtwinklig in die linke Nierenvene mündet und der venöse Abflussweg etwa 10 Zentimeter länger ist.

Aus diesem Grund tritt sie auf der linken Seite in ca. 85% auf, bilateral in ca. 14% und rechts nur in ca. 1%.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Varikozele und männlicher Unfruchtbarkeit?

Bereits 1880 brachte Bartield die Varikozele mit der männlichen Unfruchtbarkeit in Verbindung. Die Inzidenz der Varikozele in der Allgemeinbevölkerung beträgt 10 %, erreicht aber 25 % bei Männern mit veränderter Samenanalyse und 40 % bei unfruchtbaren Männern. Die Inzidenz bei Jugendlichen beträgt 15%. Und sie ist in 90 % der Fälle asymptomatisch.

Die Art und Weise, wie die Varikozele die Fruchtbarkeit beeinträchtigt, ist multifaktoriell:

Zum einen führt die durch die Erweiterung verursachte Veneninsuffizienz zu einem venösen Rückfluss in den Hoden, was einen Temperaturanstieg im Hodensack von ein bis zwei Grad zur Folge hat und die Bildung von Spermien beeinträchtigt – diese benötigen eine Temperatur von unter 35 Grad, um wirksam zu sein. Zum anderen erhöht die Varikozele den oxidativen Stress mit einer Zunahme von Substanzen, die die Vitalität und Beweglichkeit der Spermien verändern und die Integrität ihrer DNA schädigen. Zusätzlich verursacht die Verlangsamung der Durchblutung eine Hodenhypoxie. Es gibt auch eine Theorie der Obstruktion, da die venösen Erweiterungen neben den Röhren liegen, durch die die Spermien den Hoden verlassen müssen.

Wie wird eine Varikozele diagnostiziert?

Zu mehr als 80 % kann sie durch eine einfache körperliche Untersuchung diagnostiziert werden, bei der der Patient im Liegen und im Stehen untersucht wird, wobei er den intraabdominalen Druck erhöhen muss, damit sich die Venen füllen.

Skrotal-Ultraschall und Farbdoppler-Ultraschall sind perfekte ergänzende Untersuchungen, die die Diagnose und den Grad der Varikozele bestätigen, indem sie die Anzahl der Venen, ihren Durchmesser in Ruhe und ihre Zunahme bei Anstrengung messen.

Es gibt eine Art von Varikozele, die bei der körperlichen Untersuchung nicht erkannt wird. Dabei handelt es sich um solche, die im Ultraschall eine Erweiterung von weniger als drei Millimetern bei abdominalen Druckmanövern aufweisen. Es wird angenommen, dass diese Art von Varikozele die Fruchtbarkeit nicht beeinträchtigt.

Wie werden Varikozele behandelt?

Die Behandlung erfolgt durch Verschluss der Venen. Es gibt minimal-invasive Methoden, wie z. B. die Embolisation, die von Gefäßradiologen durchgeführt wird, aber eine 15-prozentige Rezidivrate hat. Die Vene kann auch direkt mit einem offenen chirurgischen Eingriff in verschiedenen Ebenen, hoch und tief, in der Leisten- oder subinguinalen Ebene, mit mikrochirurgischem Material verschlossen werden. Oder man versucht es mit laparoskopischen Verfahren, die aber die Operationszeit etwas verlängern.

Welche Verbesserungen können wir nach einer Varikozelektomie erwarten?

Nach einer Varikozele-Behandlung kommt es in mehr als 50% der Fälle zu Verbesserungen der Samenergusswerte.

Schwangerschaften treten bei mehr als 20% der Paare auf. Und die fortschreitende Verschlechterung der Hodenfunktion wird mit erhöhter Spermienproduktion und Testosteronspiegel gestoppt.

Wann sollten wir eine Varikozele behandeln?

Da wir über hochwirksame Techniken der assistierten Reproduktion verfügen, muss diese Entscheidung für die Paare individuell getroffen werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Wirksamkeit dieser Behandlungen ein Varikozele-Fertilitätsproblem perfekt lösen kann, ohne dass die Varikozele beseitigt werden muss. Um mehr über die Varikozele-Fertilitätsbehandlung zu erfahren, können Sie diese Varikozele Website

besuchen und mehr Informationen über die Varikozele und ihre Behandlungen erhalten.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Intervall zwischen einer Varikozelektomie und einer Besserung selten weniger als sechs Monate beträgt, sollte die Behandlung bei Männern mit Partnerinnen in Betracht gezogen werden, die über 36 Jahre alt sind oder eine niedrige Eierstockreserve haben; bei denen die Veränderungen des Spermiogramms sehr ausgeprägt sind, oder bei denen andere Pathologien, die den männlichen Faktor verschlimmern, zusammentreffen.

Das heißt, die Operation sollte all jenen Paaren angeboten werden, bei denen eine deutliche Verbesserung mit der Behandlung zu erwarten ist, und sollte bei jenen Paaren ausgeschlossen werden, bei denen die Prognose nicht dazu rät.

