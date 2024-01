Was ist Logistik in einem Unternehmen und wozu dient sie?

Funktionen und Trends

Logistik ist der Prozess, der für die Planung, Umsetzung und effiziente Steuerung des Warenflusses und der Lagerung von Waren vom Ursprungsort bis zum endgültigen Bestimmungsort verantwortlich ist, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Sie ist ein Schlüsselelement für Unternehmen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit, Agilität und Effektivität in einem dynamischen und globalisierten Geschäftsumfeld zu erhalten.

Wozu dient die Logistik in einem Unternehmen?

Die Logistik dient als Bindeglied zwischen den verschiedenen Phasen der Lieferung einer Dienstleistung oder eines Produkts und hat die Aufgabe, vereinbarte Termine einzuhalten und eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten.

Heutzutage ist es für ein Unternehmen von entscheidender Bedeutung, dass die Logistik effizient arbeitet, um die Kundenanforderungen zu erfüllen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die rasche Lieferung von Rohstoffen und Produkten, damit das Endprodukt den Kunden in kürzester Zeit erreicht.

Hierfür ist eine gute Bestandsverwaltung unerlässlich, um Fehlbestände zu vermeiden.

Die Funktionen der Logistik eines Unternehmens

Die Logistik eines Unternehmens dient als Bindeglied zwischen den verschiedenen Prozessen einer Lieferkette und ist in mehrere Funktionen unterteilt:

– Versorgung: Verwaltung des Lagerbestands, Entgegennahme von Artikeln, Synchronisierung mehrerer Standorte in der Anlage und Bearbeitung von Aufträgen.

– Produktion: In vielen Produktionszentren wurde die Fertigung dezentralisiert. Aus diesem Grund werden viele weniger komplexe Fertigungsprozesse in Lagern abgewickelt.

– Vertrieb: Die Auftragsvorbereitung ist ein weiterer wichtiger Teil der Logistik. Sie erfolgt entsprechend der individuellen Produktnachfrage.

– After-Sales: Aufgrund des zunehmenden Online-Verkaufs muss die Logistik auch Produktrücksendungen und deren Kosten verwalten. Hierfür ist es wichtig, die vorangegangenen Schritte vollständig und korrekt durchzuführen.

Grundlegende Konzepte der Logistik

Das Wachstum des elektronischen Handels und die Digitalisierung der Unternehmen haben zu einem Wandel in der Welt der Logistik geführt. Hier einige der Konzepte, auf denen sie beruht.

– Lieferkettenmanagement: Es handelt sich dabei um den Prozess der Planung und Kontrolle der Lieferkettenabläufe, um den Kunden zufrieden zu stellen.

– Herkunftsort: Er ist die Ausgabestelle für fertige Produkte, die an den Kunden, der sie gekauft hat, geliefert werden. Er ist der Ausgangspunkt der Logistikkette.

– Vertrieb: Der Transport der Produkte zum Endkunden.

– Lagerbestand: Auch als Inventar bezeichnet, ist es der Bestand an Materialien oder Produkten in einem Lager.

– Lagerung: Ist die Tätigkeit der Lagerung von Materialien in einem Lager.

– Betriebskosten: Dies sind die Kosten, die während des Logistikprozesses anfallen. Der Grundgedanke ist, sie zu reduzieren und gleichzeitig die Vereinbarungen mit dem Kunden einzuhalten.

– Bestimmungsort: Der Bestimmungsort ist der Punkt, an dem die fertigen Produkte an den Kunden oder Lieferanten geliefert werden. Der Bestimmungsort ist immer der letzte Punkt der Logistikkette.

– Letzte Meile der Lieferung: Dies ist die letzte Stufe des Produktlieferungsprozesses.

– Umkehrlogistik: Bei diesem Konzept geht es darum, wie ein Produkt vom Kunden zum Lieferanten zurückgebracht werden kann.

Was ist die 7C-Methode in der Logistik?

Die Anwendung der 7C-Methode (7 Aspekte, richtig ausgeführt) in der Logistik eines Unternehmens konzentriert sich auf die Verbesserung verschiedener Aspekte im Zusammenhang mit dem Lieferkettenmanagement, der Verteilung, der Lagerung und dem Fluss von Produkten oder Dienstleistungen.

Die Anwendung der 7C-Methode in der Logistik zielt darauf ab, die Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Im Folgenden werden die 7 Elemente beschrieben, die für die Anwendung dieser Methodik richtig ausgewählt werden müssen:

– Das richtige Produkt

Die Qualität der Waren ist für das reibungslose Funktionieren der Logistikprozesse von entscheidender Bedeutung.

– Der richtige Kunde

Die Kundenzufriedenheit ist einer der wichtigsten Faktoren. Wir müssen garantieren, dass die Sendungen ihr Ziel erreichen.

– Die richtige Menge

Eine gute Lagerverwaltung ist unerlässlich, um unser Produkt zum optimalen Zeitpunkt zu liefern und Fehlbestände zu vermeiden.

– Der richtige Zustand

Das Produkt muss seine Qualität beibehalten, bis es den Endkunden erreicht. Dazu müssen wir sowohl unsere Waren gut kennen als auch wissen, was der Kunde braucht.

– Der richtige Ort

Das Unternehmen muss über den richtigen Ort für die Lagerung des Materials verfügen, um sowohl den guten Zustand des Materials als auch des Lagers, in dem es gelagert wird, zu gewährleisten.

– Der richtige Zeitpunkt oder die richtige Frist

Die Zeit ist sehr wichtig, und jede Verzögerung bedeutet zusätzliche Kosten.

– Die richtigen Kosten

Es ist wichtig, die Logistikkosten so weit wie möglich zu senken oder zu optimieren.

Der Einfluss der Technologie auf die Logistik der Zukunft

Die Logistik der Zukunft wird in hohem Maße von der Technologie abhängen, da sie die Effizienz der Prozesse verändern kann. Innovationen wie Automatisierung, künstliche Intelligenz und Datenanalyse versprechen eine Optimierung der Logistikabläufe, was langfristig zu einer erheblichen Senkung der Kosten und Lieferzeiten führen wird.

Diese Effizienzverbesserung wird für alle Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, um in einem zunehmend komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ein weiterer absehbar relevanter Aspekt ist die Fähigkeit der Technologie, die Nachfrage genauer vorherzusagen. Dies wird eine effizientere Planung der Lagerbestände und der Vertriebswege sowie die Einrichtung flexiblerer und effizienterer Lagersysteme ermöglichen, was zu einer noch stärkeren Optimierung der Ressourcen und einer schnelleren Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes führen wird.

Schließlich versprechen auch die ständigen technologischen Innovationen im Transportwesen, wie der Einsatz von Drohnen oder autonomen Fahrzeugen für die Auslieferung von Waren, eine Revolution der Geschwindigkeit und Effizienz im Vertrieb. Diese neuen Technologien können einen bedeutenden Fortschritt bei der Zustellung auf der letzten Meile darstellen und eine schnellere und effizientere Reaktion auf die Anforderungen der Verbraucher gewährleisten.

Die wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Logistik

Wie in den meisten Branchen wird auch in der Logistik die Nachhaltigkeit nach und nach umgesetzt. Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie umweltfreundlichere Praktiken einführen, wie z. B. den Einsatz von Elektrofahrzeugen, die Einführung von Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energien, die Abfallreduzierung, nachhaltige Verpackung und Lagerung usw.

Grüne Logistik ist ein zunehmend präsentes Konzept. Dabei geht es um die Minimierung der Auswirkungen von Logistikprozessen auf die Umwelt, z. B. durch die Verringerung der Umweltverschmutzung oder die effizientere Nutzung von Ressourcen. All dies kann sich aus Gründen wie der Verringerung der Umweltverschmutzung, der Reduzierung der Transportkosten, der Senkung der Verpackungskosten, der Verbesserung des Images, der Verringerung von Verlusten und der Automatisierung von Lagern positiv auf die Unternehmen auswirken.

