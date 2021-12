Was ist Unikatschmuck?

Wie Schmuck zu einem wirklich einzigartigen Hingucker wird

Ein Schmuckstück hat für seinen Besitzer immer einen besonderen Wert. Nicht nur in ideeller Hinsicht ist der Schmuck einzigartig, wenn er vom Partner oder den Großeltern verschenkt wurde. Waren in früheren Epochen Schmuckstücke immer Unikate, hat dies die Massenproduktion grundlegend verändert. Bei New Creations lässt sich weiterhin Unikatschmuck bestellen, in den die Erfahrung und Detailliebe der Goldschmiedekunst einfließen.

Schmuck als Handarbeit und der Unterschied zur Massenware

Streng genommen handelt es sich bei Schmuckstücken immer um Unikate. Wenn ein Goldschmied in höchster Präzisionsarbeit Ringe oder Ketten fertigt, gleicht das Endergebnis niemals einem anderen. Dies gilt umso mehr beim Einsatz von Edelsteinen in Fassungen aus Gold und Silber oder anderen Metallen. Durch den natürlichen Charakter des Steins wird jeder Schmuck zu einem Hingucker, den es in dieser Form kein zweites Mal gibt. Der Begriff ” Unikatschmuck” grenzt trotzdem die beiden wichtigsten Arten der modernen Schmuckherstellung voneinander ab. Neben der Handwerkskunst, die in die Schmuckherstellung eines Goldschmiedes einfließt, ist die Massenproduktion an Maschinen über die Jahrzehnte zum weit verbreiteten Standard geworden. Speziell für Modeschmuck kommt diese Art von Produktion zum Einsatz. Unikatschmuck grenzt sich hiervon ab und stammt weiterhin aus einer echten Manufaktur.

Wie New Creations echten Unikatschmuck anfertigt

Für New Creations steht die Fertigung von Unikatschmuck weiterhin im Vordergrund. Im Ostseeband Binz beheimatet, fertigen erfahrene Goldschmiede die Schmuckartikel. Jeder fertige Schmuck besitzt so einen ganz eigenen Charakter. Der handgefertigte Schmuck lässt sich nach individuellen Vorgaben gestalten, wofür zunächst eine Konzeption mittels CAD am Computer stattfindet. Unikatschmuck hat im Vergleich zur Massenproduktion einen höheren Wert. Genau diesen erwarten viele Schmuckliebhaber jedoch auch, um sich selbst oder lieben Mitmenschen etwas ganz Besonderes schenken zu können. Über den Online-Shop von New Creations lässt sich ein schneller Überblick über aktuellen Schmuck und das Archiv mit früheren Unikaten gewinnen.

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

