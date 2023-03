Was Sie wissen müssen, um problemlos einen Sattelauflieger auszuwählen

Einen Sattelauflieger zu kaufen, muss nicht unbedingt Kopfzerbrechen bereiten. In diesem Artikel finden Sie einige Tipps zum Kauf von Aufliegern, die Ihnen helfen werden, Ihre Suche einzugrenzen.

Der Begriff „Sattelauflieger“ bezieht sich auf einen kommerziellen Anhänger ohne Vorderachse, dessen vorderes Gewicht von der Zugmaschine getragen wird.

Der größte Unterschied zwischen einem Sattelauflieger und einem vollwertigen Anhänger besteht darin, dass er sich nur teilweise auf seinen Achsen abstützen kann. Ein vollwertiger Anhänger hingegen hat eine Vorderachse und ist über eine Deichsel mit einem Fahrzeug verbunden.

Es gibt fast so viele Arten von Sattelaufliegern, wie es Güter gibt, die Sie transportieren müssen.

Gekühlte Sattelauflieger. Diese Auflieger sind gut isoliert und verfügen über eine Temperaturkontrolle. Sie eignen sich daher ideal für den Transport von empfindlichen Gütern, die gekühlt werden oder tiefgekühlt bleiben müssen.

Eine der beliebtesten Formen kommerzieller Sattelauflieger sind die Flachbettauflieger. Flachbettauflieger bieten eine flache, offene Ladefläche ohne Dach oder Seitenwände. Sie gehören zu den vielseitigsten Sattelaufliegern, da sie für übergroße Fracht geeignet sind und von jeder Seite mit einem Gabelstapler oder Kran be- und entladen werden können.

Ein Tieflauflieger ist ein offener Auflieger, der ein extrem niedriges Mitteldeck aufweist. Diese Eigenschaft ermöglicht den sicheren Transport höherer Lasten auf der Straße ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen oder Genehmigungen.

Tanksattelauflieger sind die ideale Wahl, wenn es darum geht, große Mengen von Gasen oder Flüssigkeiten auf der Straße zu transportieren. Diese Fahrzeuge können für den Transport von Getränken, Gasen, Flüssigkeiten, Chemikalien oder sogar trockenen Schüttgütern wie Sand, Getreide, Zement oder sogar Kunststoffgranulat verwendet werden.

Wenn Sie Materialien transportieren, die schnell entladen werden müssen, sind Kippauflieger in der Regel das richtige Fahrzeug für diese Aufgabe. Kippauflieger sind so konzipiert, dass sie Materialien von einem Ort zum anderen transportieren und an einem bestimmten Ort abladen können.

Um den für Ihren Fuhrpark richtigen Sattelauflieger zu kaufen, sollten Sie die verschiedenen Bedingungen der geografischen Region, in der Sie tätig werden wollen, berücksichtigen und recherchieren, welche Witterungsbedingungen, Straßentypen oder Manövrierprobleme Ihr Sattelauflieger haben könnte.

Berücksichtigen Sie auch Ihr Budget und legen Sie fest, wie viel Sie bereit sind, auszugeben, um einen Auflieger zu finden, der besser zu Ihnen passt.

