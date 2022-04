Was sind Ihre Optionen für das Ende von SQL-Server 2012 Support?

Für die folgenden Produkte nähert sich bald das Ende des Supports:

-SQL-Server 2012 endet am 12. Juli 2022.

-Windows Server 2012 und 2012 R2 endet am 10. Oktober 2023.

Das bedeutet, dass es keine regelmäßigen Sicherheitsupdates mehr geben wird. Da Cyberangriffe immer häufiger auftreten, können bei nicht unterstützten Versionen erhebliche Sicherheits- und Compliance-Risiken entstehen. Microsoft empfiehlt dringend, ein Upgrade auf die aktuellen Versionen auszuführen. Somit können Kunden von besserer Leistung, höherer Effizienz und regelmäßigen Sicherheitsupdates profitieren.

Microsoft gibt Kunden die Möglichkeit erweiterter Sicherheitsupdates (ESU) für SQL-Server 2012 und Windows Server 2012 und 2012 R2. Mit dieser zusätzlichen erweiterten Wartungsoption können Workloads nach Ablauf des Support-Stichtags drei weitere Jahre gesichert werden. Was allerdings nichts an der Sache ändert, als Unternehmen handeln zu müssen.

Objectivity erläutert das Problem und stellt Ihnen Expertenempfehlungen bereit. Lesen Sie den Artikel ” SQL-Server 2012 End of Support – Was sind Ihre Optionen?” auf unserem Blog von einem unserer Experten – ein Lösungs-Architekt mit über 17 Jahren Erfahrung in der kommerziellen Softwareentwicklung. Denn in diesem Fall untätig zu bleiben ist keine akzeptable Option!

Erfahren Sie mehr darüber Zeit zu gewinnen, um ein tatsächliches Upgrade durchzuführen oder Ihr System in die Cloud zu verschieben. Unser Experte empfiehlt dies allerdings nur als vorübergehende Lösung zu behandeln und die Situation zu nutzen Veränderungen einzuführen.

Nutzen Sie das Lebensende von SQL 2012 und wechseln Sie in die Cloud. Im Platform-as-a-Service-Modell wird eine Auslagerung von Hardware- und Softwarewartung ermöglicht. Dies allein führt oft zu einer erheblichen Kostenreduzierung. Gleichzeitig sparen Sie mit der Automatisierung von Backups und Updates viel Wartungszeit. Ohne Ausfallzeiten nach oben oder unten zu skalieren und nur für die tatsächliche Nutzung zu bezahlen, senkt noch weiter Ihre Ausgaben!

Erfahren Sie noch weitere Details von unserem Experten.

Objectivity ist ein werteorientierter IT-Outsourcing-Partner, gegründet im Jahr 1991.

Unser Spezialgebiet ist das Entwerfen, Bereitstellen und Unterstützen von IT-Lösungen, die unseren Kunden helfen, zu wachsen. Wir verwenden die neuesten und innovativsten Technologien wie Cloud, Low-Code, Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).

