Wasserstoff-Netzwerk Nürnberg – Treiber einer nachhaltigen Mobilität

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Alternative Antriebstechnologien ermöglichen zukünftig eine klimaneutrale Mobilität. In Nürnberg setzt ein Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf Wasserstoff als Impulsgeber für die durch Corona-Krise und Klimawandel herausgeforderte Automobilindustrie.

In Stadt und Metropolregion Nürnberg sind rund 500 Unternehmen in der Automobilzulieferindustrie tätig. Sie beschäftigen über 100.000 Menschen. Das entspricht 10 Prozent aller Automotivebeschäftigten in Deutschland. Hinzu kommen in der Region Kompetenzen in Bahntechnik, Antriebstechnik (Nutz- und Schienenfahrzeuge) und intelligenter Verkehrstechnik. Namhafte Unternehmen sind MAN, Vitesco, Bosch, SCHAEFFLER, ZF, Baumüller oder LEONI.

Bereits vor der Corona-Krise befand sich die Automobilindustrie in schwerem Fahrwasser. Die anstehenden Technologiesprünge in digitaler Transformation und alternativen Antrieben verlangen große Anstrengungen, die Absatzmärkte waren zuletzt stark volatil. Die Corona-Krise hat die Situation noch einmal verschärft. Gefragt sind jetzt – mehr denn je – Zukunftsperspektiven für Deutschlands Leitindustrie. Große Chancen werden Wasserstoff als zukunftsfähiger Antriebstechnologie zugerechnet. Nürnberg will bayerische Leitregion für Wasserstoff werden und alle Potenziale dieser Technologie für Wertschöpfung und Beschäftigung ausschöpfen. Nürnberg punktet dabei mit profilierter Forschung und als Netzwerkknoten für bayerische Technologieprojekte.

Zentrum Wasserstoff.Bayern – Netzwerkknoten für eine Bayerische Wasserstoffwirtschaft

Mit der Ansiedelung des Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) im Jahr 2019 wurde Nürnberg zum zentralen Netzwerkknoten für die Bayerische Wasserstoffwirtschaft aufgewertet. Das Zentrum war maßgeblich an der Entwicklung der bayerischen Wasserstoffstrategie beteiligt und koordiniert gegenwärtig die Erstellung der bayerischen Wasserstoff-Roadmap. Zudem ist es Träger des Wasserstoffbündnis Bayern, in dem sich führende Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen haben, um die Technologie voranzutreiben. Hierzu gehört auch die Koordination großer industrieller Demonstrationsprojekte. Eine Anlaufstelle für mittelstandsgetriebene Projekte ist das regionale Energietechnikcluster ENERGIEregion Nürnberg e.V. Als starke Plattform für die Vernetzung wurde der HYDROGEN DIALOGUE ins Leben gerufen.

Wieso sich Nürnberg Spitzenforschung für Wasserstoffanwendungen gemausert hat, zeigt der aktuelle Blogbeitrag der Wirtschaftsförderung Nürnberg ( www.wirtschaftsblog.nuernberg.de):

https://wirtschaftsblog.nuernberg.de/2020/10/15/wasserstoff-treiber-einer-nachhaltigen-mobilitaet/

