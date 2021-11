Webblickfang: Das Webdesign der Zukunft

Jeder Auftrag ein einzigartiger Blickfang, da es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt. So lautet das Motto des Unternehmens Webblickfang. Und der Name ist Programm, denn Webblickfang bedeutet Blickfang im Web und genau das setzt das Unternehmen für seine Kunden um.

Was ist das Besondere an Webblickfang?

Webblickfang hat sich zum Ziel gesetzt Unternehmen nachhaltig zu verbessern und zeitgemäß zu platzieren.

Deshalb bietet Webblickfang mehr als nur einfaches Webdesign von der Stange, es denkt aktiv mit. Ausgeklügelte Konzepte und die Einbringung frischer Ideen um sich von der Konkurrenz stark abzuheben sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Die Idee dazu entsprang aus der Beobachtung, dass viele Dienstleister in der Branche zwar mit günstigen Pauschalangeboten locken, aber bei der Umsetzung nicht wirklich mitdenken, Aufträge nur blind abarbeiten und somit eher wenig Liebe ins Detail und die Performance stecken. Das hat zur Folge, dass der Kunde am Ende meist doppelt zahlt, da er erneut die Gestaltung seines Webauftritts in Auftrag geben muss und keine Erfolge verspürt. Bei Webblickfang ist das anders, die Agentur bietet einen Rundum Service, um das Ziel der Zufriedenheit und vor allem des Erfolges nicht nur zu erreichen, sondern sogar zu übertreffen. “Wir versetzen uns stets in die moderne Zielgruppe und ihre Ansprüche hinein. Beginnend beim Webhosting und der Erstellung einer Webseite bzw. eines Onlineshops, über strategische Onlinemarketing Konzepte bis hin zur gesamten Betreuung”, erklärt Alexander Reich, der Webblickfang im Januar 2018 gründete.

Nachhaltig für Kunden und Umwelt

Das sind jedoch nicht die einzigen guten Gründe für die Vergabe eines Auftrags an Webblickfang. Das Unternehmen hat sich Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. “Einen prozentualen Anteil unserer Einnahmen spenden wir entweder an Tiernot-Vereine oder lassen Bäume pflanzen, um der Umwelt und unserem Klima, welches ohnehin schon leidet, etwas Gutes zu tun”, erklärt Gründer Reich.

Auf Plastik verzichtet die Agentur und sämtliche Vorgänge finden digital statt – der Strom ist selbstverständlich öko. Auch daran zeigt sich das moderne Selbstverständnis von Webblickfang. Nachhaltigkeit ist ein Wert, den der Kunde auch direkt zu spüren bekommt.

Webblickfang nimmt sich Zeit und sieht Kunden nicht lediglich als eine Nummer oder einen Auftrag. Es handle sich immer um ein Gesamtprojekt, “dem wir zu maximalem Erfolg und bestmöglichsten Ergebnissen verhelfen möchten”, so Reich. Und das versteht das Unternehmen wie kein anderes. Es setzt auf zukunftsfähiges, pixelgenaues Webdesign mit Liebe zum Detail. Saubere technische und maximal anziehende visuelle Umsetzung verstehen sich von selbst.

Rundum Service

Webblickfang bietet die Erstellung von WordPress Websites, die Programmierung von WooCommerce Onlineshops, umfangreiche Betreuung bzw. Wartung und Pflege von Websites, zielgerichtetes Onlinemarketing, Social Media Betreuung aller Kanäle und ansprechendes Grafik- und Printdesign an. Dazu kommt Performance Optimiertes Webhosting. Weitere Informationen unter: https://www.webblickfang.de

