WECO erfüllt die umweltfreundliche REACH-Verordnung zur Entfernung von Blei aus Messing-Materialien

Elektronikhersteller setzt auf Nachhaltigkeit und die neue EU-Richtlinie

Hanau, im April 2023 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für den Elektronik- und Elektrotechnik-Bereich, gibt bekannt als einer der ersten Lieferanten auch bleifreie Produkte gemäß der REACH-Verordnung liefern zu können. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Kontaminationsschutz. Die Fertigung der Verbindungselemente wurde auf nachhaltige Produktion eingestellt und versetzt das Unternehmen in die Lage komplett umweltfreundlich zu produzieren. „WECO hat in der Vergangenheit ausführliche Tests mit den neuen Materialien gemacht und kann auf Wunsch ab sofort alle Produkte in bleifreier Ausführung liefern. Trotz des geänderten Materials konnten wir unseren Kunden versichern, dass alle Vorteile und Mehrwerte der WECO-Produkte uneingeschränkt erhalten bleiben“, so Detlef Fritsch, Geschäftsführer der WECO Contact GmbH.

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“, zu deutsch: „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. REACH beruht auf dem Grundsatz, dass Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender die Verantwortung für ihre Produkte übernehmen. Sie müssen sicherstellen, dass Chemikalien, die sie herstellen und in Verkehr bringen, sicher verwendet werden. Im Falle von WECO sind dies in erster Linie bleihaltige Produkte.

Entfernung von Blei aus Metallkomponenten

Seit fast einem Jahrzehnt ist Nachhaltigkeit ein entscheidender Aspekt in der Unternehmensstrategie von WECO. Ressourcenschonende Prozesse in der Produktion tragen ebenso dazu bei, „Green Energy“ noch etwas grüner zu machen, wie die Langlebigkeit der Produkte. Daher hat WECO nun auch vorausschauend die Umsetzung der neuen EU-Verordnung vorgenommen und sich dazu entschlossen umweltschädliches Blei aus allen Metallkomponenten zu entfernen. „Eine bleifreie Produktion ist noch nicht gesetzlich vorgeschrieben, dennoch haben wir uns als einer der ersten Hersteller am Markt dazu entschieden diesen Schritt zu gehen“, so Detlef Fritsch. Laut des Geschäftsführers gäbe es noch nicht so viele Materialien und Mengen in bleifreier Ausführung am Markt. Dies mache sich speziell im Preis bemerkbar. Hintergrund sei die resultierende Verhärtung des Materials bei Entfernung von Blei aus Messing-Materialien. Der Aufwand das Material zu bearbeiten ist dadurch deutlich aufwendiger und der Bearbeitungsprozess dauert länger.

Nachhaltige Fertigung und Zertifikat nach ISO 140001

Bei bestehenden Projekten setzen Kunden laut Fritsch daher aus Kostengründen noch die bestehenden Metallkomponenten ein. Dennoch forciert WECO die nachhaltigere Fertigung und setzt bei Neuprojekten bereits in Angeboten auf die bleifreien Komponenten. Das Resultat ist eine Zertifizierung nach der Norm ISO 140001. Dabei handelt es sich um eine weltweit anerkannte Norm für Umweltmanagementsysteme (UMS), die im Jahr 1996 erstmals veröffentlicht wurde. Die Anforderungen zielen darauf ab, dass Unternehmen ihren betrieblichen Umweltschutz nachhaltig fördern, eigene Ziele für dessen Umsetzung festlegen und die negativen Auswirkungen des Geschäftsbetriebs auf die Umwelt reduzieren – inklusive der Lebenswegbetrachtung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Damit erreichte WECO einen weiteren Meilenstein für eine nachhaltige und ökologische Unternehmensstrategie.

Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Brasilien, Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Martin Farjah

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: m.farjah@profil-marketing.com