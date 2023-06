WECO ist neues Mitglied der AHK São Paulo

Neukundengewinnung, regelmäßiger Wissensaustausch und Expertenvorträge im Fokus

Hanau, im Juni 2023 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für den Elektronik- und Elektrotechnik-Bereich, ist seit Mai dieses Jahres neues Mitglied der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer in São Paulo (AHK São Paulo). Durch die Mitgliedschaft erhofft sich WECO nicht nur die Gewinnung neuer Kunden, sondern auch einen einfacheren Zugang zu den Entscheidungsträgern der Mitgliedsfirmen. „Insgesamt sind rund 800 deutsche Unternehmen in der AHK São Paulo registriert. Durch regelmäßigen Kontakt zu den Mitgliedern können wir nicht nur unser Know-how im Elektromarkt erweitern, sondern auch gemeinschaftlich die Hürden und Herausforderungen bei diversen Projekten besprechen und unsere Fachkompetenz global ausbauen“, erklärt Detlef Fritsch, Geschäftsführer der WECO Contact GmbH.

Die AHK São Paulo ist Teil des weltweiten Netzwerks deutscher Auslandshandelskammern mit 140 Standorten in 92 Ländern. Sie wurde 1916 gegründet und fungiert als wichtige Plattform im bilateralen Wirtschaftsaustausch, um ihre Mitgliedsunternehmen bei ihren internationalen Geschäften zu unterstützen. Die Aufgaben, die von der Deutsch-Brasilianischen Handelskammer entwickelt wurden, zielen darauf ab, Investitionen in der Region zu unterstützen, den bilateralen Handel auszubauen und die Geschäftsbeziehungen zwischen deutschen und brasilianischen Unternehmen zu intensivieren. Zu den regelmäßigen Aktivitäten gehören die Bearbeitung von Anfragen zu Informationen über Im- und Exporte, die Vermittlung von Kontakten, die Förderung von Unternehmen und deren Produkten sowie die Suche nach geeigneten Partnern.

Wissensaustausch und Expertenvorträge

Die AHK São Paulo koordiniert auch die Umsetzung von Initiativen und die Entwicklung von Projekten in verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Dazu gehören Kongresse, Business-Runden, Empfänge bei deutschen Politik- und Wirtschaftsbehörden, Seminare zu verschiedenen Themen, die Organisation von Geschäftsreisen, Treffen mit Arbeitsgruppen und die Veröffentlichung von Fachpublikationen. „Wir freuen uns auf den regelmäßigen Wissensaustausch und möchten unsere Fachkompetenz durch Vorträge präsentieren, um weitreichende Kooperationen zu etablieren und Interessierten Einblicke in unsere innovativen Entwicklungen zu ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise die Entfernung von Blei aus Messing-Materialien in unserer eigenen Produktion sowie die Entwicklung einer neuen Stiftleiste zur Steuerung der Kühlluft für E-Auto-Batteriezellen für die Automotive-Industrie“, erklärt der Geschäftsführer.

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Brasilien, Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

