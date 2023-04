WECO liefert Leiterplattenklemmen und Stiftleisten für einen führenden Hersteller von Solarwechselrichtern

SMarTconn-Produkte finden Einsatz in Segmenten der erneuerbaren Energien

Hanau, im März 2023 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für den Elektronik- und Elektrotechnik-Bereich, gibt eine weitreichende Partnerschaft mit einem der führenden Hersteller für Solarwechselrichter bekannt. Die WECO SMD- und THR-Produkte der Marke SMarTconn werden in den firmeneigenen Solarwechselrichtern verbaut. „Mit dieser Partnerschaft unterstreichen wir unsere nachhaltige Firmenphilosophie und tragen aktiv dazu bei, den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern“, so Detlef Fritsch, Geschäftsführer der WECO Contact GmbH.

Der Hersteller von Solarwechselrichtern wurde 2006 als eigener Unternehmenszweig gegründet und steht seitdem für intelligente Energieerzeugung und -nutzung. Im Fokus stehen innovative Lösungen für die Energie der Zukunft, damit Kunden ökologisch saubere Energie nutzen können. Die wichtigsten Produkte sind Wechselrichter (Hybrid/ Solar/ Batterie), Wallboxen und Energiezähler.

Robuste Bauteile für Solarwechselrichter

Die Solarwechselrichter sind Geräte, die die Gleichspannung aus Solarmodulen in Wechselspannung umwandeln und in das Stromversorgungsnetz einspeisen. Damit diese zuverlässig funktionieren, suchte das Unternehmen nach einem Anbieter für besonders robuste und langlebige Elektronikbauteile. Im Fokus standen dabei Stiftleisten und Leiterplattenklemmen.

SMD- und THR-Produkte kommen zum Einsatz

Nach einer ausgiebigen Marktrecherche überzeugten den Hersteller die Produkte des Hanauer Elektronikspezialisten WECO Contact. Speziell die SMD- und THR-Produkte der Marke SMarTconn gaben den Ausschlag. Das SMarTconn-Produktprogramm umfasst Anschlussklemmen und Steckverbinder für Oberflächenmontage und Reflowlötung. Neben der bewährten Durchstecktechnik setzt WECO in dieser Reihe auch auf die neuen reinen oberflächenmontierbaren SMD (Surface Mounted Device) Produkte. Mit ihren hohen Abreißkräften und ihrer ausgezeichneten Reflowlötfähigkeit bieten sie eine innovative Alternative für die konventionelle Löttechnik. Zur automatischen Bestückung liefert WECO die Klemmen auch in Tape-on-Reel oder im Stangenmagazin.

Qualität und Zuverlässigkeit des Endproduktes mit Bauteilen von WECO positiv beeinflusst

Mit den WECO-Produkten konnte die Qualität und Zuverlässigkeit der Solarwechselrichter positiv beeinflusst und in kurzer Zeit ein hohes Bestellvolumen verzeichnet werden. „Laut Hersteller gab es weder Reklamationen an den Wechselrichtern noch Ausfälle. Die Belieferung von Firmen im Bereich erneuerbarer Energieprodukte ist ein weiterer positiver Meilenstein. Es unterstreicht, dass unsere Produkte nicht nur zuverlässig, sondern auch stabil und vor allem langlebig sind“, so der Geschäftsführer.

Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: WECO 2023-03 – Pressemitteilung – Solarwechselrichter_final

Bildmaterial steht hier zur Verfügung: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/tfwanYzoAnZJSrC

###

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Brasilien, Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Martin Farjah

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: m.farjah@profil-marketing.com