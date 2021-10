Weihnachtsbanner in bester Qualität

Worauf Sie bei einem Bannerkauf achten sollten!

In der schönsten Zeit des Jahres, wo die Weihnachtsmärkte mit duftenten Mandelgebäck und Glühwein locken, finden wir an vielen Ecken Stände, wo Weihnachtsbäume verkauft werden.

Um auf den Stand aufmerksam zu machen und ein gewisses Ambiente zu schaffen, werden für die Stände gern Bauzaunbanner, oder Werbebanner in anderen Größen als Deko verwendet.

Damit die Banner ihre Wirkung nicht verfehlen, sollte man bei der Gestaltung und den Kauf der Weihnachtsbanner ein paar Punkte beachten.

Welches Material soll ich für den Weihnachtsbanner verwenden?

Wenn Sie ein Weihnachtsbanner bestellen wollen, können Sie zwischen mehreren verschiedenen Bannermaterialien wählen. Je nach Ihren Ansprüchen und Verwendungszweck können Sie Ihr Banner aus Mesh (Netzgitterplane), Frontlit, oder Blockoutbanner fertigen lassen.

Weihnachtsbanner aus Mesh

Falls Sie einen Weihnachtsbaum Banner aus Mesh kaufen möchten, ist der Vorteil, das eventuelle Windlasten durch die Gitternetzstruktur verringert werden. Was Sie bei dem Material berücksichtigen sollten ist, dass der Druck durch die Perforierung nicht so intensiv wirkt, wie bei einer Vollplane.

Weihnachtsbanner aus Frontlit PVC-Plane

Ein Weihnachtsbaumbanneraus einer PVC-Plane überzeugt durch einen intensiven Druck, leuchtende Farben und satte Konturen. Zu beachten sind eventuelle Windlasten, welche durch das Banner auf den Zaun übertragen werden. Wenn Sie sich für einen Weihnachtsbanner aus Frontlit entscheiden, achten Sie darauf, dass es sich um ein beschichtetet Material handelt und es kein laminiertes Bannermaterial ist. Laminierte Banner sind günstiger, aber nicht so lange ansehnlich und haltbar.

Weihnachtsbanner aus Blockout

Einen Weihnachtsbanner aus Blockoutmaterial, ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie das Weihnachtsbanner beidseitig bedrucken lassen möchten. Das Blockoutmaterial hat eine mittlere Lage aus einem schwarzen Material, was ein durchascheinen der Grafik auf der anderen Seite verhindert. Dadurch können sie die unterschiedlichen Motive nicht miteinander vermischen.

Welche Konfektionierung sollte ich für meinen Weihnachtsbanner verwenden

Eine der beliebtesten Konfektionierungen ist bei den Bannern ein umlaufender Saum mit Ösen aller 50cm. Das Banner lässt sich sehr leicht mit Kabelbindern befestigen und sehr gut gleichmäßig spannen. Bei schmalen kleineren Bannern reichen auch meist Ösen in den Ecken aus. Auf Wunsch können wir das Banner auch rückseitig mit Klettband vernähen.

Wie erstelle ich das Motiv für meinen Weihnachtsbanner?

Wir drucken Ihren Weihnachtsbanner nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Bei der Gestaltung Ihres Banners gibt es keine Grenzen. Damit Sie am Ende auch mit dem Ergebnis zufrieden sind, empfehlen wir, ein paar Richtlinien bei der Gestaltung zu beachten.

Um Ihre Datei zu erstellen, empfehlen wir die Verwendung eines Bildbearbeitungsprogrammes. Gimp ist ein kostenfreies Programm und kann im Internet heruntergeladen werden.

Ihre Datei sollte in den Proportionen des gewünschten Weihnachtsbaum-Banner angelegt sein. Der Hintergrund kann vollflächig gestaltet werden, aber Texte, Bilder, oder Logos sollten einen Sicherheitsabstand von 5cm zum Rand des Banners platziert werden. So können Saum und Ösen die Grafik nicht schädigen. Der druck erfolgt im Farbspektrum CMYK. Um Farbabweichungen zu vermeiden, sollte auch die Druckdatei Ihres Banners in CMYK angelegt sein. Ist die Grafik in rgb angelegt, kann es bei der automatischen Umwandlung zu Farbabweichungen kommen.

Kann ich das Weihnachtsbanner gefaltet lagern?

Wir verwenden für Ihr Weihnachtsbanner nur hochwertige beschichtete Bannermaterialien, welche sich kurzzeitig gefaltet transportieren lassen. Die entstandenen Falten verschwinden nach dem spannen automatisch. Eine länge Lagerung Ihres Banners sollte allerdings stets gerollt erfolgen, da die Falten sich durch das Eigengewicht des Banners mehr und mehr verstärken und die Tinten in der Falte brechen können. Diese Schäden werden dauerhaft ersichtlich bleiben und die Strahlkraft Ihres Banners vermindern.

