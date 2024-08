Weihnachtsevents bei TOPGOLF in Oberhausen: außergewöhnlich

TOPGOLF Oberhausen, die Top-Adresse für innovative und unvergessliche Events – hier wird jede Art von Veranstaltung nicht nur zum Spielspaß, sondern auch zu einem nachhaltigen Erlebnis.

Erlebt Spielvergnügen, ohne Vorkenntnisse und Einstiegshürden, in einer atemberaubenden Kulisse. Alles wettersicher, beheizt und überdacht.

Beginnt das Event auf dem exklusiven und festlichen Weihnachtsmarkt mit herzhaften Speisen und leckeren Heißgetränken. Messt Euch anschließend in einem freundschaftlichen Wettkampf mit Eurem Team beim Gameplay und stärkt damit das Teambuilding. Lasst den Abend entweder gemeinsam ungestört ausklingen oder zeigt die besten Moves bei der X-Mas Party im Weihnachtswunderland – das erwartet Euch und Euer Team auf der sechsstündigen Weihnachtsfeier bei TOPGOLF.

Und das Beste? TOPGOLF nimmt Euch den gesamten Planungsstress ab. Entdeckt die All-inclusive-Pakete mit cleverer Preisstruktur und Compliance konformen Steuervorteilen.

Eventprofis sind am Donnerstag, den 19. September 2024 zu TOPGOLF – MICE Connect eingeladen, das in Zusammenarbeit mit ILLERHAUS Marketing konzipiert wurde. Hier lernen Veranstaltungsplaner die einzigartigen Möglichkeiten von TOPGOLF für unvergessliche Teambuilding-Erlebnisse persönlich kennen – so wie die Weihnachtsevents.

Über TOPGOLF

TOPGOLF steht für gemeinsame Erlebnisse und unvergessliche Momente. Seit 2022 hat TOPGOLF schon über 1 Mio. Gäste empfangen. Die einzigartige Location mit 40.000 m² Fläche für bis zu 1.400 Gäste zu gleicher Zeit, bietet flexible Kapazitäten, die sowohl für kleine Gruppen als auch Großveranstaltungen ausgelegt sind. Als neues degefest e.V. Mitglied setzt TOPGOLF neue Maßstäbe in der Eventplanung und bietet den idealen Rahmen für erfolgreiche Events.

Haben wir Eurer Interesse geweckt? Dann kontaktiert gerne events@topgolfoberhausen.com .

Weitere Informationen unter: https://topgolfoberhausen.com/business/weihnachtsfeiern

Alle ILLERHAUS Events findet man unter https://illerhaus-marketing.com/aktuelle-events/

Seit 24 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 75 MICE Branchentreffs, über 115 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

