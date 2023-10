Weihnachtszauber an der Ostsee und Gourmetshow im Advent mit Starkoch Johann Lafer im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

München/Travemünde, 17. Oktober 2023. Ein besonderer Zauber liegt in der Weihnachtszeit über den fast menschenleeren Stränden an der Ostsee. Das Traditionshotel ATLANTIC Grand Hotel Travemünde liegt direkt am 4 Kilometer langen Sandstrand und lädt ein zu besinnlichen Spaziergängen, herrlichen Momenten der Entspannung im ATLANTIC Beauty & Spa und natürlich köstlichen Menüs, die hier an den Weihnachtstagen und an Silvester von den Küchenchefs auf die festlich gedeckten Tafeln gezaubert werden.

Für die Adventszeit und die Festtage an Weihnachten und Silvester hat das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bezaubernde Angebote zwischen exquisiter Kulinarik, festlichen Weihnachtsstunden, Weihnachtsfeiern für kleinere und größere Gruppen und einer rauschenden Silvesternacht kreiert, die einen entspannt und verwöhnt in das neue Jahr 2024 starten lassen. Und schon in der Adventszeit geht es los mit einer Reihe von Highlights, die im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bereits Kultstatus genießen.

Starkoch Johann Lafer live genießen

Am 08. und 09. Dezember 2023 ist TV- und Starkoch Johann Lafer mit seiner großen Gourmetshow erneut live zu Gast im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde! Gemeinsam mit WORLD OF DINNER präsentiert das Hotel diese Gourmet-Show mit einzigartiger Live-Küche, wie man sie sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Serviert wird ein aufwendiges 4-Gänge Menü, das Johann Lafer live vor den Augen der Gäste im Ballsaal und seine Profi-Crew parallel in der Küche kreiert.

Das DELUXE-TICKET gibt es für 219,00 EUR pro Person, u. a. inklusive Meet & Greet in der

Champagner-Lounge, 4-Gang-Menu inkl. korrespondierender Weine. Das PREMIUM-TICKET kostet 179,00 EUR pro Person, u. a. inkl. Welcome-Drink, 4-Gang-Menu inkl. korrespondierender Weine.

Die Tickets sind direkt im Hotel oder unter www.worldofdinner.de erhältlich.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/en/grand-hotel-travemuende/the-hotel/news-special-offers/news/show/News/johann-lafer-live-geniessen/

„Merry & Christmas“

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, um sich bei denen zu bedanken, die einen das Jahr über begleitet haben. Gleichzeitig kommt die Weihnachtszeit aber auch alle Jahre wieder sehr plötzlich, und ist häufig mit jeder Menge Stress verbunden. Es ist nicht immer einfach, einen passenden Ort für eine schöne Feier zu finden. Im Idealfall hat man sich bereits früh Gedanken gemacht, wo in diesem Jahr die Weihnachtsfeier für die Firma, die Kollegen, die Kunden oder auch einfach mit guten Freunden stattfinden kann. Noch besser ist es, wenn die Gegenseite bereits mit einem Angebot aufwarten kann – so wie das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde. Für Weihnachtsfeiern im Kleinen wie im Großen hat das Traditionshotel an der Ostsee eine Reihe besonderer Weihnachts-Pakete geschnürt.

Dem Alltag auf langen Strandspaziergängen an der klaren Meeresluft entfliehen und sich bei knisternden Feuerschalen oder der wohltuenden Wärme in Sauna und Dampfbad entspannen, ist nicht nur erholsam, sondern schafft zugleich unvergessliche Momente. Hier kann man in behaglicher Atmosphäre in Ruhe das alte Jahr Revue passieren lassen und Pläne für das neue schmieden.

Die Gäste des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde können sich auf das große 5-Gänge-Weihnachtsmenü und klingende Champagnergläser unter dem festlichen Weihnachtsbaum freuen. Wer den Weihnachtszauber des Nordens mit einem gemütlichen Bummel über einen der schönsten Weihnachtsmärkte der Region verbinden möchte, entdeckt in der mit glitzernden Lichterketten und Tannen geschmückten Altstadt rund um das Lübecker Rathaus weihnachtliches Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, Schmuck- und Glasartikel, Lebkuchen, Glühwein und viele andere Leckereien.

Weihnachten im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Wahlweise 2 oder 3 Übernachtungen im Doppel- oder Einzelzimmer – reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie ATLANTIC Wohlfühlpaket – weihnachtliche Dekoration und Willkommensüberraschung auf dem Hotelzimmer – 1 x weihnachtliches 4-Gang-Menü am 23. Dezember oder am 1. Weihnachtsfeiertag am Abend serviert im Restaurant Holstein’s – 1 x 5-Gang-Heiligabend-Menü inklusive einem Glas Champagner zur Begrüßung, serviert im Restaurant Holstein’s

– 2 Übernachtungen: im Doppelzimmer ab EUR 499,00 pro Person,

(Anreise am 23. oder 24.12.2023)

– 3 Übernachtungen: im Doppelzimmer ab EUR 621,00 pro Person,

(Anreise am 22., 23. oder 24.12.2023)

Preise: 2 Übernachtungen (buchbar mit Anreise am 23. oder 24. Dezember 2023) ab 499,00 EUR pro Person im Doppelzimmer, ab 582,00 EUR im Einzelzimmer

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/das-hotel/angebote-und-arrangements/News/show/merry-christmas/

Weihnachtsfeier-Arrangement

Ideal für die Weihnachtsfeier mit kleinen Teams und/oder für kleine Unternehmen, bietet das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde ein besonderes „Weihnachtsfeier-Arrangement“ (ab 8 Gäste) ab EUR 99,00 pro Gast im Restaurant Holstein’s an oder auch für eine größere Gästezahl mit diesen Inklusivleistungen:

-Weihnachtlicher Aperitif des Hotels

-3-Gänge-Menü laut Küchenchef

-Weißwein & Rotwein zum Menü inklusive

-Mineralwasser, Kaffee, Tee

-Weihnachtliches Gebäck

-Menükarte

-Kleine weihnachtliche Tischdekoration

Vom variablen Menüvorschlag bis zum 3-Gang Menü z.B. Travemünder Räucherfischsuppe mit Räucherforelle und Brotchips, Geschmorte Kalbsschulter mit Wirsing, Schwarzwurzel und La Ratte Kartoffel sowie Schokoladen-Tarte mit Flugmango bis hin zum Komplettprogramm, inklusive attraktivem Übernachtungsangebot, bietet das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde maßgeschneiderte Weihnachtsfeiern. Je nach Anzahl der Gäste kann die Weihnachtsfeier im Restaurant Holstein’s, in einem der schönen Veranstaltungsräume oder auch im Ballsaal geplant werden.

Weitere Informationen unter:

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Bankettverkaufsbüro

Kaiserallee 2

23570 Lübeck – Travemünde

Tel: 04502 – 3080

Mail: veranstaltung.aht@atlantic-hotels.de

Silvester 2023/2024 im Restaurant Holstein’s

„HAPPY NEW YEAR!“ im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde. Mit der Familie und Freunden einen festlichen Jahreswechsel zu feiern und sich dabei einmal richtig verwöhnen zu lassen, ist der perfekte Start ins neue Jahr. Los geht es mit einem eleganten Champagnerempfang im Ballsaal, anschließend genießen die Gäste ein 6-Gang-Menü inklusive Amuse-Bouche und Getränkepauschale (alkoholfreie Getränke, ausgewählte Weine, Bier, Kaffee, Espresso nur zum Menu und ein Glas Champagner um Mitternacht). Mit Live-Musik von DJ Jan geht der Silvesterabend im festlich dekorierten Ballsaal weiter. Im Hotelgarten begrüßen die Gäste das neue Jahr bei einem großen Mitternachtsfeuerwerk, bevor die Silvesterparty in der Seven C’s Bar für beste Neujahrsstimmung sorgt.

-Auswahl zwischen 3 bis 5 Übernachtungen im Doppelzimmer

-ATLANTIC Wohlfühlpaket

-Reichhaltiges Frühstücksbuffet

-Willkommensüberraschung auf dem Hotelzimmer

-1 x 3-Gang-Menü am Abend des Anreisetags serviert im Restaurant Holstein’s

3 Übernachtungen (buchbar nur mit Anreise am 29. oder 30. Dezember 2023) ab 832,50 EUR pro Person im Doppelzimmer, ab 1.071,00 EUR im Einzelzimmer.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/das-hotel/angebote-und-arrangements/News/show/silvesterurlaub-am-meer/

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

