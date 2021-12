Weihnachtszauber und Silvesterglanz im BollAnts Spa im Park

Das Wellnesshotel in Rheinland-Pfalz sorgt mit einem romantischen Wintermarkt und genussvollen Highlights für festliche Stimmung während der Feiertage

München/Bad Sobernheim, 1. Dezember 2021. Lichterglanz und Glühweinduft. Wer in diesem Jahr trotz vielerorts geschlossener Weihnachtsmärkte auf Feststimmung nicht verzichten mag, findet im BollAnts Spa im Park bei Bad Sobernheim einen Rückzugsort für die Feiertage. Das Wellnesshotel erwartet seine Gäste mit einem besonders glanzvollen Weihnachts- und Silvesterprogramm und in sicherem Ambiente: Ab dem 4. Dezember gilt für die Hotellerie in Rheinland-Pfalz die “2G-plus-Regel” in allen Innenbereichen.

Wintermarkt im Jugendstilpark

Erstmals vom 23. Dezember bis 1. Januar veranstaltet das BollAnts seinen eigenen Wintermarkt “Unter der Linde”: Im idyllischen Jugendstilpark des Hotels warten festlich geschmückte Büdchen mit selbstgemachtem Glühwein, Weinproben und warmen Apfelbeignets, duftendem Weihnachtsgebäck und heißem Kakao. Rund um den romantischen Wintermarkt lädt Sologitarrist Oliver Schneiß zum Weihnachtskonzert ein.

Heiligabend im Hermannshof

Nach einem Empfang auf der stimmungsvoll beleuchteten Terrasse des Hermannshof mit Sekt, Amuse Bouche und musikalischer Begleitung, wartet am 24. Dezember ein festliches Weihnachtsmenü mit sechs Gängen auf die Gäste, die von Hoteldirektor Jörg Stricker zudem ein kleines

Weihnachtspräsent überreicht bekommen.

Besondere Momente an den Feiertagen

Natürlich darf man sich auch in diesem Jahr auf ein paar beliebte “BollAnts Klassiker” zur Weihnachtszeit freuen. An allen Tagen warten Gaumenfreuden aus der Genussküche, Wandertouren in die Region inklusive einer Fackelwanderung zur Schnapsbrennerei Dotzauer in Oberstreit und ein Ausflug mit “Hausjäger” Klaus Nieding.

Das große Finale zum Jahresende

Das furiose Finale wird am 31. Dezember mit Kulinarik und abwechselnd musikalischer Begleitung in den Restaurants Villa, Hermannshof und Jungborn eingeläutet. Später startet die große Silvesterparty mit Liveband und Tanzmusik und um 24 Uhr wird mit prickelndem Sekt und einem nostalgischen Feuerwerk das neue Jahr begrüßt.

BollAnts Weihnachtszauber

Das Arrangement kostet für 4 Nächte ab 879,00 EUR pro Person im Doppelzimmer “Wellness Classic” bei Doppelbelegung und ist gültig vom 23.12. bis 30.12.2021.

Inklusive

-BollAnts Genießer Halbpension

-BollAnts-Verwöhnleistungen

-Teilnahme am weihnachtlichen Festtagsprogramm

-1x Eintritt in unser exklusives Prana SPA

-1 Flasche BollAnts-Nahewein

Weitere Informationen und Buchung unter: https://www.bollants.de/zimmer-angebote/kurzurlaub/weihnachten-und-silvester/weihnachtszauber

Über BollAnts Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel nahe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Gegründet 1907 von Andres Dhonau, dem Großvater von Dr. med Axel Bolland, wirkt Familie Bolland-Anton (die “BollAnts”) seit Generationen an diesem einmaligen Ort und führte den 113 Jahre alten und traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland zu jetziger Blüte. Seit 2018 wird das BollAnts von einer Londoner Hotel Betreibergesellschaft in bewährtem Stil weitergeführt. Eingebettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahetals ist das Haus mit seinem großen Spa und der idyllischen Gartenanlage ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern und 17 Gault Millau Punkten dotierte Das Jungborn sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für kulinarischen Hochgenuss.

Informationen unter: www.bollants.de

Bildquelle: (c) BollAnts Spa im Park – Winter