Weingala 2025: zu Hause bei Freunden

Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld begeistert mit erlesenen Weinen und einem besonderen Menü

Ankommen, sich entspannen und genießen. Denn die kommende 27. Weingala am 25. Januar 2025 steht unter dem Motiv „zu Hause bei Freunden“. Zu ausgewählten Weinen vom Weingut Hugo Brennfleck haben die Küchenkünstler des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld eine einzigartige Genussreise kreiert – für eine Zeit des Wohlfühlens. „Schon seit mehr als 40 Jahren kenne und schätze ich das Weingut Hugo Brennfleck aus Sulzfeld-Würzburg“, erklärt Hoteldirektor Walter Sosul. „Dort fühle ich mich wie bei langjährigen Freunden willkommen und da kann ich bei einem guten Glas Wein über die Welt philosophieren.“ Dieses Gefühl möchte er nun mit den Gästen der anstehenden Weingala teilen.

Doch was zeichnet die Weine des Weingutes aus? Von frischen, lebendigen Weißweinen bis hin zu kraftvollen, harmonischen Rotweinen bietet das Weingut für jeden Gaumen das passende Erlebnis. Besonders hervorzuheben sind die Sorten Silvaner und Riesling, die mit ihrer feinen Fruchtigkeit und Eleganz begeistern. Dies erreichen die Familienwinzer nicht nur durch ihr handwerkliches Können und die Hingabe, sondern auch durch eine nachhaltige Bewirtschaftung der Weinberge. Naturnahe Anbaumethoden und sorgfältige Handarbeit garantieren, dass jeder Wein die typische Charakteristik des fränkischen Terroirs widerspiegelt. So ist jeder Schluck ein Stück fränkische Kultur, die die Kunst des Weinbaus in seiner schönsten Form zelebriert.

Das Menü zum Wein: mit allen Sinnen genießen

Unter dem Titel „zu Hause bei Freunden“ haben Küchenchef Thomas Meischner und Martina Hocke, staatlich geprüfte Sommeliere und Goldmundschenk des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld, im Austausch mit der Winzerfamilie Brennfleck ein Feinschmecker-Menü kreiert, das harmonisch mit der Weinauswahl korrespondiert. So wird das Mercure-Team die Gäste mit einem „Brennfleck Secco Weiß“ begrüßen. Der fein aromatische und reizvoll moussierende Perlwein verkörpert beschwingte Leichtigkeit für die heiter-sonnigen Momente im Leben. An den festlich gedeckten Tischen im Festsaal erwartet die Gäste dann frisches Walnussbaguette mit aufgeschlagener Landbutter, Salz-Flakes aus dem australischen Murray River und fermentierter Kampot-Pfeffer. Dazu wird ein trockener „2023 Sulzfelder Cyriakusberg Weissburgunder“ gereicht. Dieser duftet nach Apfel, dezenter Zitrusfrucht, feiner Mandarine und würzigen Aromen von Wiesenkräutern.

Als Vorspeise kredenzt das Team eine edle Geflügelleber-Mousse im Baumkuchenmantel mit Portwein, Birne und Feldsalatblüten. Die Kreation wird harmonisch unterstützt vom trockenen „2023 „Anna-Lena´© Silvaner“. Diesen Wein widmete das Winzer-Ehepaar ihrer Tochter Anna-Lena. „Mit seinen schmeichelnden Fruchtnoten, der harmonischen Säure und dem frischen Abgang verkörpert er den Frühling das ganze Jahr“, betont Hugo Brennfleck. „Für uns eine absolute Herzensangelegenheit, welcher man schwer widerstehen kann.“ Als zweiter Wein wird der feinherbe „2023 Sulzfelder Maustal Bacchus“ die Gläser füllen. Fränkische Wurzelsud mit Steinbutt, Carabineros, Weißwurst und Edamame wird als Zwischengang serviert. Dazu werden sowohl ein „2023 Iphöfer Kalb Sylvaner trocken“ als auch ein „2023 Escherndorfer Lump Riesling Steillage -S- trocken“ angeboten. Beim Kaktusfeigen-Sorbet wird es prickelnd. Denn der „Brennfleck Silvaner Brut“ in traditioneller Flaschengärung nach der Champagnermethode begeistert mit Harmonie, Frische und Raffinesse.

Zum Hauptgang wird dann ein „56°C Steierisches Kalbfilet“ an Rotweinlack mit Tramezzini Morchel, Erbsen und schwarzen Karotten auf die Teller gezaubert. Damit korrespondiert der „2023 Sulzfelder Maustal JHB Sylvaner -S- trocken“ mit leichter Holznote. Die JHB EDITION möchten die Winzer als eine Hommage an ihren jüngsten Sohn Johann Hugo verstanden wissen. „Er stellt bei uns alles auf den Kopf und bereichert unser Leben“, wie Susanne Brennfleck erläutert. Ergänzend überzeugt zum Hauptgang der „2021 Sulzfelder Cyriakusberg „ANTONIA´ Spätburgunder trocken“ aus der Magnum-Flasche. Als krönender Abschluss des kulinarischen Abends wird Weißer Pfirsich mit Joghurt und Kapern zum Dessert komponiert. Dieses wird durch die „2023 Sulzfelder Maustal Silvaner Auslese edelsüß“ vollmundig abgerundet.

Wer auf die 27. Genussreise gehen möchte, kann sich für die auf 100 Gäste limitierte Weingala anmelden. Diese lässt sich auch als besonderes Erlebnis über einen Gutschein zum Weihnachtsfest verschenken.

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

