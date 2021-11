Weinproben und Weinwanderungen mit Taxi Baden-Baden genießen

Unbeschwerte Abende und traumhafte Wanderwege im Rebland Baden-Baden

BADEN-BADEN. Das Rebland bei Baden-Baden ist noch immer ein Geheimtipp. Wenn das Wetter mitspielt, bieten sich die gut ausgebauten Wanderwege an, um das Rebland zu erkunden. Von der Städl-Tour Steinbach, die Rebland-Wege rund um Neuweier, den Yburg Wanderweg. An Streuobstwiesen vorbei, immer wieder faszinierende Ausblicke in die Rheinebene. Immer wieder wunderbare Möglichkeiten, um einzukehren. Wer einen Ausflug ins Rebland Baden-Baden plant, der kommt schnell an den Punkt, an dem er eine Lösung für die Fahrt ins Rebland und zurückfinden muss. Der Weg zu Einstieg in die Wanderstrecke, der Besuch einer schönen Lokalität, der Weg zurück nach Hause.

Für Ausflüge in die schöne Region rund um Baden-Baden ist das Taxi ein starker Partner

In den Abendstunden, wenn der Fahrplan des ÖPNV immer weniger Fahrten mit dem Bus aufzeigt oder wenn der Riesling in einem der Weingüter oder Wirtschaften zu gut geschmeckt hat, ist das Taxi das Fortbewegungsmittel der Wahl. Kurzum – Taxi Baden-Baden ist ein verlässlicher Partner, wenn es um Ausflüge in die schöne Region rund um Baden-Baden geht. Waldemar Minor von Taxi Minor Baden-Baden steht gerne bereit und lässt sich gerne frühzeitig in Ausflugsplanungen einbinden.

