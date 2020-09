Weissenberg gehört zu den frauenfreundlichsten Unternehmen

Wolfsburg, 28. September 2020

Zum zweiten Mal nach 2019 ist die Weissenberg Business Consulting GmbH im Rahmen der BRIGITTE-Arbeitgeberstudie als einer der besten Arbeitgeber für Frauen ausgezeichnet worden. Zusammen mit den Personalmarketing-Profis von TERRITORY Embrace hat sich die Zeitschrift BRIGITTE in diesem Jahr wieder auf die Suche nach den besten Unternehmen für Frauen gemacht. Mit dem Ergebnis 5 von 5 möglichen Sternen zählt Weissenberg Business Consulting zu den 182 besten Arbeitgebern für Frauen deutschlandweit.

Bei der Studie wurde das Engagement der Firmen in vier Bereichen bewertet, die für die Chancengleichheit von Frauen von Bedeutung sind: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Flexibilität der Arbeit, Maßnahmen zur Karriereförderung sowie der Stellenwert von Transparenz und Gleichstellung im Unternehmen. Auch der Frauenanteil in Führungspositionen sowie die selbst auferlegten Frauen-Quoten der Unternehmen flossen in die Punktzahl mit ein. Mit 257 Firmen nahmen 50 Prozent mehr an der Studie teil als im Vorjahr – das zeigt, wie wichtig das Thema den Betrieben auch in Krisenzeiten ist.

“Dass so viele Firmen aus so unterschiedlichen Branchen bei der Umfrage mitgemacht haben, zeigt, wie wichtig das Thema inzwischen geworden ist. Wir freuen uns über diese Auszeichnung, weil sie auch in der Außenwirkung dokumentiert, dass wir uns die Frauenfreundlichkeit nicht nur wie viele andere Unternehmen auf die Fahne schreiben, sondern sie auch wirklich leben. Wir können und wollen nicht auf gut ausgebildete Mitarbeiterinnen auf allen Hierarchieebenen verzichten. Qualifizierte, weibliche Mitarbeiter verlassen ein Unternehmen nur dann nicht, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen und ihnen die gleichen Chancen geboten werden wie ihren männlichen Kollegen. Deshalb haben wir seit der Gründung des Unternehmens darauf geachtet, dass unsere weiblichen Mitarbeiter nicht nur die gleichen Aufstiegschancen, sondern auch ein genauso attraktives Gehalt wie die männlichen Mitarbeiter bekommen und über flexible Arbeitszeitmodelle die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist,” erklärt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group.

Weissenberg – Effortless Intelligence

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt 82 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt.

Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Firmenkontakt

Weissenberg Group

Kerstin Liedtke

Major-Hirst-Str. 11

38442 Wolfsburg

+49 5361 654 3900

presse@weissenberg-group.de

https://weissenberg-group.de

Pressekontakt

prtogo

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594

ag@prtogo.de

http://www.prtogo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.