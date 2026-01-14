Weissenhäuser Strand: Im Januar zwei Kinoabende im Subtropischen Badeparadies

14. Januar 2026 – Im Januar gibt es gleich zwei Kinoabende im Subtropischen Badeparadies am Weissenhäuser Strand an der Ostsee. „Wir freuen uns sehr auf die schon zum Kult gewordenen Kinoabende in unserem Subtropischen Badeparadies – das ist immer ein großer Spaß für die ganze Familie. Am 17. Januar zeigen wir den Film „Pirates of the Caribbean“ – die wilde Geschichte um den Piraten Jack Sparrow und den Schmied Will Turner, die gemeinsam die entführte Gouverneurstochter Elizabeth Swann retten wollen. Am 31. Januar läuft dann „Free Willy“ – die rührende Geschichte um den Waisenjungen Jesse, der im Rahmen von Sozialstunden in einem Vergnügungspark arbeitet und dort eine tiefe Freundschaft zum Orca Willy aufbaut“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die Besucher können im Badeanzug oder im lockeren Outfit zu diesem bei Einheimischen und Gästen sehr beliebten Ereignis erscheinen. Den Film können sie entweder aus dem Wasser oder bequem von den gemütlichen Liegestühlen aus genießen. Kinder zahlen 15 Euro, ab 15 Jahre beträgt der Preis 18 Euro pro Person. Der Eintritt beinhaltet einen Softdrink und eine Portion leckeres Popcorn oder Nachos mit Dip, Leihbademäntel gibt es mit einem Aufpreis. Tickets sind vor Ort an der Kasse erhältlich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, der Film startet dann um 20.30 Uhr. Der nächste Kinoabend im Subtropischen Badeparadies findet am 14. Februar 2026 mit dem Film „Vaiana 2“ statt. Bis Ende März wird es dann jeden Monat zwei Kinoabende geben. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand