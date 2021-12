Weiter auf Wachstumskurs in Schaumburg

PSD Bank Hannover eG bündelt Kompetenzen rund um das Thema Immobilien, Bauen und Wohnen in Bückeburg

Die PSD Bank Tochter PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH und Kliver Immobilien werden verschmolzen und das Team wird erweitert.

Seit Mai dieses Jahres befindet sich die PSD Bank Hannover eG in Ihrem Beratungsbüro an der Lange Strasse 1A in Bückeburg. Mit dem Ziel die Kompetenzen Rund um das Thema Immobilien weiterhin zu stärken investiert die PSD Bank in den weiteren Ausbau. Die Kooperation mit Kliver Immobilien verlief bereits so erfolgreich, dass die PSD Bank Tochter PSD Wohnen und Kliver Immobilien nun verschmolzen werden. Axel Kliver wird somit ab sofort das Team der Immobilienmaklertochter PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH verstärken und vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Axel Kliver dazu: “Ich freue mich sehr über das Zustandekommen der Kooperation und dass schon nach sehr kurzer Zeit alle unsere Erwartungen übertroffen wurden. Wir profitieren gemeinsam, vor allem natürlich unsere Kunden, vom großen Netzwerk und dem vergrößerten Einzugsgebiet. Nun können wir unter einem Dach Hand-in-Hand arbeiten und Synergien effektiv nutzen.”

Ab Dezember wird zudem durch die erfahrene Immobilienmaklerin Frau Inna Adam weitere Verstärkung mit an Bord sein. “Wir freuen uns nun für unsere Kunden und Interessenten ein Trio vor Ort zu haben. Neben den Themen Vorsorge und Vermögen haben wir somit unser Kompetenzteam rund um das Thema Immobilie zusammen. Neben Immobilien zur Selbstnutzung, Vermietung und Kapitalanlageimmobilien bieten wir mit Andre Windheim natürlich weiterhin des Themenfeld Finanzierungen an. Bei einem der größten Bankentest wurden wir erst kürzlich für die beste Baufinanzierungsberatung in ganz Niedersachsen ausgezeichnet”, so Bankvorstand Torsten Krieger.

Über die PSD Bank Hannover eG

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über mehr als 140 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 52.000 Kunden, 31.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2020).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

