Weiterbildungsangebot Mobilitätsmanagement: Neues BBM-Qualifizierungsprogramm 2026

Vielfältige Angebote an Online-Seminaren und Präsenz-Workshops sind nun online / hochwertiges Fachwissen direkt aus der Praxis / Mitglieder profitieren von Rabatten und kostenlosen Formaten / Neu: Masterclass zu verschiedenen Themen

Mannheim, im Dezember 2025. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) hat sein neues Qualifizierungsprogramm für das Jahr 2026 veröffentlicht. Mit einem breiten Spektrum an Online-Seminaren, Präsenz-Workshops sowie themenspezifischen Zertifikatslehrgängen bietet der Verband auch im kommenden Jahr ein praxisnahes Angebot für Mobilitätsverantwortliche. Mitglieder profitieren von ermäßigten Teilnahmegebühren sowie teils kostenfreien Formaten und direktem Fachwissen aus der Praxis.

Immer auf dem neusten Stand zu sein und sich über die aktuellen Neuerungen in der Branche zu informieren, ist für Mobilitätsverantwortliche unerlässlich. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität bietet neben den Zertifikatslehrgängen eine Vielzahl an Kursen an, die auf alle relevanten Themen ausgerichtet sind und den Verantwortlichen die Informationen gebündelt und mit Erfahrungen aus der Praxis bereitstellen. So kann der eigene Wissensstand und das Know-how vor allem in folgenden Bereichen der betrieblichen Mobilität besonders erweitert werden:

-Fuhrparkmanagement von A bis Z: von Kostenrechnung und Car Policy bis zu Versicherung, Leasing und Schadenmanagement

-E-Mobilität & Nachhaltigkeit: von wirtschaftlicher Kostenrechnung bis zur Masterclass Ladeinfrastruktur

-Digitalisierung & KI: Big Data, Functions on Demand und KI im Fuhrpark

-Recht & Steuern: Rat § Tat-Seminare zu Dienstwagensteuer, Vertragsrecht und Halterhaftung

-Mobilität im Wandel: Mobilitätsbudget, Change Management und der Übergang von Car Policy zu Mobility Policy

Zum ersten Mal wird es zwei Masterclasses geben. Eine Masterclass zum Thema „E-Mobilität: Wirtschaftliche Perspektiven und Kostenrechnung“ startet in der zweiten Jahreshälfte 2026. Die Masterclass richtet sich an Profis aus dem Bereich Fuhrpark und Mobilität und behandelt komplexe Kosten- und Wirkungsfelder und liefert praxisnahe Methoden zur Kostenrechnung. In der Masterclass „Transporter, Nutzfahrzeuge, Sonderfahrzeuge“ geht es darum, das volle Potenzial des Fuhrparks zu entwickeln. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe, effizienzorientierte Ansätze und fortgeschrittene Strategien und erfahren, wie sie Kosten senken, Auslastungen maximieren und Betriebsunterbrechungen minimieren können.

Weitere Informationen zu allen Kursangeboten und Terminen finden Sie unter: https://www.mobilitaetsverband.de/gesamtangebot.html

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Can Baltaci (stv. Vorsitzender, Fleet-Management Eppendorf Group SE & Co. KG), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

