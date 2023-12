Welche Grundausstattung braucht man zum Nähen?

Welches Nähzubehör brauche ich denn wirklich?

Wer mit dem Nähen anfängt, der steht erst einmal vor der großen Frage „Welches Nähzubehör brauche ich denn wirklich?“.

Für den Anfang ist es wichtig, vor allem die Basics zu kaufen die man für so gut wie jedes Nähprojekt verwenden kann. Je nach dem in welche Richtung eure Nähprojekte gehen, könnt ihr Euch nach und nach Tools und Utensilien kaufen die ihr für spezielle Projekte an eurer Nähmaschine benötigt. Beispielsweise benötigt jemand der vor allem Kleidung näht anderes Werkzeug als jemand der bevorzugt Taschen näht.

Wir möchten Euch hier die wichtigsten Nähzubehörteile vorstellen die in jede Grundausstattung gehören sollten.

Nähmaschine: Eine gute Nähmaschine ist das Herzstück der Nähgrundausstattung. Es gibt verschiedene Typen, von einfachen Maschinen für Anfänger bis hin zu fortgeschrittenen Modellen mit zahlreichen Funktionen. Am Besten ist es hier wirklich sich in einem Fachgeschäft beraten zu lassen, welche Nähmaschine zu dir und deinen gewünschten Nähprojekten passt. Ob du Freude am Nähen hast hängt zum Großteil wirklich davon ab ob deine Nähmaschine so funktioniert wie du dir das vorstellst.

Bügeleisen: In den meisten Haushalten gibt es natürlich bereits ein Bügeleisen, solltet ihr keines benötigen gibt es zum Nähen auch ein kleineres Modell speziell für diesen Zweck. Zum Nähen ist ein Bügeleisen auf jeden Fall unersetzlich, gut gebügelt ist halb genäht! Ob Säume umbügeln oder den Stoff vor dem Zuschnitt von Falten befreien, ein Bügeleisen ist ein wichtiges Werkzeug beim Nähen.

Stoffschere: Eine hochwertige Stoffschere ist unerlässlich für saubere Schnitte. Sie sollte ausschließlich für Stoffe verwendet werden, um die Schärfe zu erhalten. Wenn man häufiger näht, lohnt sich dann später auch die Anschaffung eines Rollschneiders mit dazu passender Zuschnittmatte. Für den Anfang ist eine Stoffschere allerdings meist ausreichend.

Nadeln: Sowohl Handnähnadeln als auch Maschinennadeln sind erforderlich. Es gibt verschiedene Größen und Typen für unterschiedliche Stoffe und Nähprojekte. Für die Nähmaschine empfehlen wir zum Start ein Set Universalnähnadeln. Die klassische Universalnähnadel ist die 80er Nadel, diese könnt ihr für einen Großteil eurer Nähprojekte verwenden. Wenn Ihr dickere Stoffer verwendet empfehlen wir Euch eine Jeans-Nähmaschinennadel zu verwenden und für Jersey natürlich die Jersey-Nähmaschinennähnadeln mit der abgerundeten Spitze. Ebenfalls ist ein kleines Set an Handnähnadeln wichtig, z.B. zum verschließen von Wendeöffnungen mit dem Matratzenstich oder zum Annähen eines Knopfs.

Nähgarn: Hochwertiges Nähgarn ist wichtig für die Haltbarkeit der Nähte. Es ist ratsam, eine Auswahl an Farben zur Hand zu haben. Wer ein günstiges Nähgarn-Sortiment aus dem Discounter besitzt, hat sich beim Nähen sicherlich schon darüber geärgert wie oft der Faden abreißt und natürlich sind die Nähte aus so einer Garn dann auch nicht die haltbarsten. Wir empfehlen Euch die Allesnäher-Garn von Gütermann aus Polyester. Diese Garn ist äußerst reißfest und in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Stecknadeln mit Nadelkissen oder Stoffklammern: Stecknadeln sind nützlich, um Stoffteile vor dem Nähen zu fixieren, das dazu passende Nadelkissen hält diese sicher und griffbereit. Eine praktische Alternative dazu sind Stoffklammern. Diese hinterlassen im Stoff keine Löcher und lassen sich auch von Kindern sicher und ohne Pieks verwenden. Gerade wenn man dickere Stofflagen hat, bei denen es schwierig ist den Stoff mit Stecknadeln zu fixieren, sind diese praktischen Stoffklammern eine super Alternative.

Maßband / Lineal / Patchworklineal: Die wichtigsten Utensilien habt ihr bestimmt schon zu Hause. Ein 30cm langes Schullineal und ein Geodreieck. Zusätzlich dazu empfehlen wir Euch den Kauf von einem Handmaß und eines Patchwork-Lineals. Der Klassiker, das Maßband, darf natürlich auch nicht fehlen.

Nahttrenner: Es kommt bei jedem der Näht der Moment wo eine Naht nicht so wie gewünscht gelingt oder man versehentlich zu weit näht oder etwas falsches zusammennäht. Genau hier ist der Moment in der ein Nahttrenner Gold wert ist. Bei den meisten Nähmaschinen ist ein Nahttrenner im Lieferumfang enthalten, wenn euch dieser aber zu klein oder unhandlich ist, gibt es auch tolle ergonomische Modelle von Prym und Co.

Markierstifte: Zum Aufzeichen von Schnittmusterteilen oder für Markierungen gibt es verschiedenste Markierstifte. Ob Schneiderkreide, Kreidestift oder Trickmarker, es gibt viele Varianten die sich je nach Nähprojekt eignen. Ein Klassiker ist natürlich die Schneiderkreide. Für dünne Markierungen die ihr wieder wegschneidet könnt ihr auch einen dünnen Bleistift verwenden. Auf dunklen Stoffen ist ein weißer Buntstift auch eine gute Alternative. Was ihr auf gar keinen Fall benutzen solltet sind Kugelschrieber oder Filzstifte, diese hinterlassen beim späteren Wasche möglicherweise Flecken die nicht mehr aus dem Stoff gewaschen werden können.

Weitere Untensilien die zwar kein Must-Have sind, aber dennoch sehr nützlich :-):

– Ecken- und Kantenformer

– Zacken-Stoffschere

– Vliese (je nach Nähprojekt)

– Füllwatte

Am wichtigsten ist es auf jeden Fall auf die Qualität der gekauften Utensilien und Werkzeuge zu achten, denn wie man so schön sagt „wer billig kauft, kauf zweimal“, dies gilt bei Nähzubehör auf jeden Fall! Anfangs reicht es auch nur die wichtigsten Basics anzuschaffen, der Rest folgt nach und nach und wenn einmal ein Werkzeug etwas teurer ist, kann man sich dieses ja gleich mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten wünschen.

Hier bei uns im Shop könnt ihr hochwertiges Nähzubehör unter dem folgenden Link entdecken:

https://www.hans-textil-shop.de/Naehzubehoer/

Und Nähgarne von Gütermann haben wir natürlich auch:

https://www.hans-textil-shop.de/Naehzubehoer/Faden-Garn/

