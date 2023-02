13. Internationaler Speaker Slam

Weltenbummlerin enthüllt den Schatz der goldenen Pyramide

Beim 13. Internationalen Speaker Slam, der im Hunsrück in den Scherer Studios auf 2 Bühnen stattfand, enthüllte die Weltenbummlerin Nadine Vogt live und vor Publikum erstmals den Schatz der goldenen Pyramide. Die Entdeckung die sie im April 1999 erstmals während Ihrer Weltreise auf einem Containerschiff machte, erweckte Begeisterungsstürme im internationalen Publikum. Frau Vogt plant ihre Entdeckung und Reise als Buch festzuhalten und diese baldmöglichst zu veröffentlichen.

Frau Vogt ist der Meinung, das jeder Mensch in seinem Leben an den Punkt kommt, an dem es sich lohnt mit dem Geheimnis zu beschäftigen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Im April 1999 ist sie selbst, nachdem sie ihre Schiffsmechanikerausbildung beendet hatte, auf einem Containerschiff von Hamburg bis nach Neuseeland gefahren. Sie hat während ihrer Zeit an Bord als Schiffsmechanikerin gearbeitet und sich auf ihre weitere Seefahrerkarriere vorbereitet. Die goldene Pyramide hat sie während einer Fahrt durch den Suezkanal von einem der Festmacherleute erworben und erinnert sie bis heute an diese wundervolle Zeit, die sie von Europa nach Asien, Australien sowie Neuseeland geführt hat. Es sind die positiven Erinnerungen aus der Vergangenheit die uns Mut geben neue Wege zu gehen und letztendlich hat die goldene Pyramide zu einem wundervollen Beitrag währen des 13. Internationalen Speaker Slams geführt bei dem ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde.

Frau Nadine Vogt (46) wohnt in Duisburg und ist Diplomingenieurin des Studienfachs Schiffsbetriebstechnik und hat ebenfalls eine Berufsausbildung zur Schiffmechanikerin absolviert. Nach ihrer 15 jährigen Seefahrtzeit als Ingenieurin arbeitete sie als Technische Inspektorin für Seeschiffe. Heute arbeitet sie als Angestellte für eine Binnenschifffahrtsreederei.

