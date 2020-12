Weltneuheit: Die Wallbox Kabelhalterung der Clean Charge Solutions GmbH

Mit dem neuen Wallbox Kabelhalter von Clean Charge, gehören schmutzige Hände beim Laden des Elektrofahrzeugs jetzt der Vergangenheit an. Dank einstellbarer Rückzugskraft kann er perfekt auf das zu verwendende Kabel eingestellt werden, sodass es, auch während des Ladevorgangs, zu keinem Bodenkontakt kommt und der Kabelhalter damit jederzeit sauber bleibt.



Ein weiterer Vorteil ist die einhändige Bedienung, sowohl beim Einstecken des Kabels, als auch bei der Entfernung. So muss das Kabel während des gesamten Ladevorgangs nicht in die Hand genommen werden und zieht sich nach dem Laden wieder automatisch in die Ausgangsposition zurück. Dadurch werden Stolperfallen dezimiert und die Ordnung in der Garage gewahrt.



Die verwendete Kabelschelle ist sowohl horizontal, wie auch vertikal jeweils um 360 Grad frei drehbar, wodurch ein Verheddern des Kabels erfolgreich vermieden wird.



Die Kabelhalterung funktioniert mit jedem Elektroauto und allen handelsüblichen Wallboxen mit einer Kabellänge von 3,5 bis 7 Metern. Sie kann problemlos nachgerüstet werden und benötigt zur Montage nur ca. 15 Minuten.



Das hochwertige Produkt mit einem Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl wird in Deutschland mit besonderem Qualitätsanspruch gefertigt.

Die Clean Charge Solutions GmbH ist ein junges Startup mit dem Ziel, aktuelle Ladelösungen zu verbessern und Elektromobilität für Jedermann zugänglicher zu gestalten.

Pressekontakt:

Clean Charge Solutions GmbH

Bahnhofstr. 3a

82166 Gräfelfing

Email: hello@clean-charge.de

Web: www.clean-charge.de